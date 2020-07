La historia de Bridger Walker, quien se ganó los titulares de los diarios con la frase "Niño salvó a hermana de un perro", sigue en marcha, pues su valentía ha sido reconocida por mucha gente, incluso el CMB que ya le envió una réplica del cinturón de campeón de boxeo.

El Consejo Mundial de Boxeo cumplió su promesa y le envió un cinturón idéntico a los que reciben los monarcas del organismo, esto para celebrar el valor del pequeño de 6 años, que vio como un perro estaba a punto de atacar a su hermana y se interpuso.

Esto ocasionó que el can le mordiera la cara, ocasionando heridas por las que tuvo que recibir 90 puntadas.

Esa fue la valiente frase que dijo Bridger Walker, tras decidir confrontar al perro que pudo hacerle daño a su pequeña hermana.

AND THE NEW WBC CHAMPION OF THE WORLD, Bridger "The bravest man on Earth" Walker !

We are so proud of you, dear Bridger; You are a real life hero! pic.twitter.com/9hDUjRohzg

— Mauricio Sulaiman (@wbcmoro) July 21, 2020