Para quien siguiera su trayectoria en la escena independiente, no resulta sorpresivo que Keith Lee sea hoy el hombre del momento en WWE, después de que, además, se hiciera público el gusto de Vince McMahon por este gladiador.

Con su victoria este miércoles ante Adam Cole, el "Limitless" no sólo batió a un competidor que llevaba sin conocer la derrota desde hacía más de un año, sino que se convirtió en la primera persona que porta los dos más importantes títulos de NXT al mismo tiempo.

A tenor de su sonado triunfo, Bleacher Report entrevistó a Lee, y el gladiador dejó dos interesantes extractos que ahora rescato para SÚPER LUCHAS. El primero, referido a su relación con el mismísimo The Undertaker.

«Incluso antes de que yo llegara a WWE, y él no lo recuerda, pero me dio ciertos consejos cuando llevaba unos pocos años en este deporte, y me dio algunos más recientemente. Atesoro esas cosas e intento transmitírselas a los demás. No sólo escucho, aplico lo que dicen. Quiero que estos tipos sepan, en caso de que pase cualquier cosa, que haré todo lo que esté en mi mano para apoyarlos y elevarlos con todo lo que me permite esta posición».