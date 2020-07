Todo el mundo tiene claro cómo se llama el Twist of Fate de Jeff Hardy. Pero WWE ha estado cambiando su nombre y los fanáticos están un poco confusos. Primeramente, cuando unos meses atrás el veterano luchador hizo su regreso a los encordados comenzó a llamarse Twist of Fury.

Hubo cierta polémica alrededor de esta modificación pues se comentó que el motivo era que Matt Hardy no lo permitía; el ahora luchador de AEW posee la marca registrada de dicho término. Sin embargo, él mismo se apresuró a aclarar que ese no era el motivo detrás del cambio.

Poco después los comentaristas del imperio McMahon empezaron a llamar de nuevo a la maniobra como se ha llamado siempre y la conversación quedó a un lado. Hasta anoche, que Michel Cole volvió a llamarla de otra manera, en el reciente episodio de Friday Night SmackDown.

► El Twist of Fate de Jeff Hardy es cambiado

Por alguna razón que por ahora se desconoce, en la cual no tiene nada que ver el hermano del "Enigma Carismático", el comentarista de la marca azul, que precisamente está teniendo muchos problemas con Sheamus, actual oponente de nuestro protagonista, volvió a decir Twist Of Fury al referirse a su movimiento de firma. Esto es interesante, aunque lamenteblemente no hay nada claro acerca de lo que está pasando fuera de cámaras.

Puede que en este caso Matt sí que quisiera prohibiar a su antigua empresa que utilizara el nombre "Twist of Fate". Pero no tendría sentido si anteriormente no lo hizo. Quizá el motivo sea que Vince McMahon no quiere que el mismo movimiento sea utilizado y nombrado de la misma manera en su empresa y en All Elite Wrestling.

Por otro lado, cabe mencionarse que la maniobra que aplicó Jeff no fue exactamente la que su hermano utiliza como remate, o la que él mismo utiliza antes de aplicar su Swanton Bomb, sino un rompecuellos. Pero de todas maneras Cole la nombró de esta manera y es bien sabido que en ocasiones Jeff lo aplica de diferentes formas. Ahora queda ver qué nombre le dan la semana que viene, si estas modificaciones van a continuar.