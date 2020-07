Keira piensa en el Reina de Reinas para el regreso de AAA

Aunque aún no hay una fecha para el regreso de las funciones de lucha libre y no se sabe el futuro de los eventos de AAA, Keira aún recuerda que no perdió el Reina de Reinas en el cuadrilátero, si no que por una lesión tuvo que dejar vacante el cetro, por lo que ahora piensa en recuperarlo.

Lucha Libre AAA reveló un video donde se puede ver a Taya preparándose para una de las funciones antes de la pandemia, junto a ella aparece Keira, quien toma el cetro y amenaza con recuperarlo.

"La campeona soy yo ¿ok?", comenta Taya en el video después que Keira tomó el cetro.

"Pues tus días como Campeona están contados, disfruta lo que es mío", comentó sin miramientos la Ruda de Tepito.

Además, la gladiadora enmascarada retuiteó el video con la palabra "pronto", esperando que en el regreso a la actividad tenga la oportunidad de disputar el cetro femenil de AAA.

►Keira como Reina de Reinas AAA

El reinado de Keira fue corto, pues después de conquistarlo en una función en Mérida, en una lucha de tres esquinas ante Lady Shani y Chik Tormenta, mantuvo el cetro por dos meses, aunque en ese tiempo nunca pudo defenderlo.

Para Triplemanía XXVII, Keira tuvo que dejar vacante el cetro por una lesión, mismo que cayó en manos de Tessa Blanchard tras una lucha contra 6 rivales, aunque en su primera defensa fue destronada por Taya en septiembre de 2019.

Por el momento no hay noticias del futuro de los eventos de AAA, sin embargo, aún ese habla de la posibilidad de poder ver Triplemanía XXVIII, aunque este evento podría ser a puerta cerrada o con mucho menos afición de lo normal.

Aunque actualmente solo está pactada la lucha de cabellera contra cabellera entre Pagano y Chessman, el duelo por el Reina de Reinas entre Taya y Keira resulta una opción para la cartelera.