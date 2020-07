Las 5 luchas de apuestas pendientes en el 2020

El 2020 no ha sido un año sencillo en ningún aspecto, la pandemia del coronavirus ha detenido la actividad la mayoría del deporte a nivel mundial y en México la Lucha Libre no tiene una fecha de regreso. Para este año parecía que varias luchas de apuestas podrían realizarse, algunas inclusa ya firmadas, pero por ahora aún no se sabe si podrán suceder.

Pese a lo candente que empezó el año, actualmente no se sabe si los duelos podrían llegar a realizarse, ya que estamos a casi cuatro meses de que se detuvieron las actividades y la agenda ya está apretada; sin embargo, pero evento como Triplemanía XXVIII y el 87 aniversario del CMLL aún están en pie, esperando que puedan realizarse.

►Las luchas de apuestas que están en suspenso

Felino vs. Bárbaro Cavernario

Este combate estaba pactado para Homenaje a dos Leyendas el 20 de marzo, y había causado mucha expectación ya que se dio como resultado del rompimiento de la Peste Negra, grupo creado por Mr. Niebla y que en pleno homenaje al Rey del Guaguancó terminó por desquebrajarse. Los contratos estaban firmados pero a menos de una semana comenzó la cuarentena.

Chessman vs. Pagano

En el marco de la primera conferencia de Triplemanía XXVIII se anunció la lucha entre Pagano y Chessman en un duelo de cabellera contra cabellera. Esto gracias a las semanas intensas de rivalidad, las cuales desencadenaron la lucha por las melenas. Aún hay tiempo para que esta lucha se realice, pues está programado para el sábado, 22 de agosto de 2020. Sin embargo, aún no se permiten eventos masivos y habrá que esperar para saber si antes de la fecha se consiga la autorización.

Wotan vs. Hijo de Fishman

Una rivalidad gestada en territorio independiente, la cual comenzó a subir de tono y cuando menos se esperaba, ambos luchadores plasmaron su firma para el duelo máscaras en la Arena Xalapa. El duelo se realizaría el 25 de junio y contaría con la presencia de luchadores independientes y del CMLL; sin embargo el combate no se ha podido realizar.

L. A. Park vs. Rush

La llegada de Rush a AAA y la reaparición de L. A. Park en la empresa han hecho soñar a muchos aficionados de a lucha libre, quienes esperan que finalmente se realice este duelo de apuestas, pues la rivalidad ha recorrido territorio independiente, el CMLL y hasta Estados Unidos. Sin embargo, para sorpresa de todos, ambos se unieron dentro de los Ingobernables y aunque ahora son aliados, las indirectas y orgullo pueden hacer estallas en cualquier momento la pólvora, aunque no sabemos si 2020 sea el momento en el que al fin veamos este combate.

Aniversario del CMLL

Aunque no hay ninguna lucha confirmada para el 87 Aniversario del CMLL, es claro que todo mundo está atento a lo que podría ocurrir para este evento, aunque de momento no se tiene claro quien podría esteralizarlo, pues al quedarse parada la actividad en la Arena México, las pocas rivalidades dejaron de crecer, por lo que habrá que esperar primero a ver si se realiza el evento (en el mes de septiembre) y segundo saber si el duelo de Felino contra Cavernario será el duelo que lo encabece o algún otro podría estar ocupando el turno estelar.

Aún estamos a mitad del año, pero al momento la pandemia del coronavirus ha evitado que cientos de funciones se realicen en todo México, y actualmente la incertidumbre se mantiene sobre cuándo volverá la actividad a los encordados o si tendremos que esperar hasta 2021 para que esto suceda.