KC Navarro está en la mira de WWE

Hay un luchador bastante joven que está en la mira para llegar a WWE. La empresa lo quiere y desea contratarlo lo antes posible. Se trata de un luchador de tan solo 23 años de edad, 1.65 centímetros y 61 kilogramos de peso y cuyo nombre es Christian Michael Navarro. ¿Su nombre de batalla? KC Navarro.

La información proviene de Sean Ross Sapp de Fightful Select, quien pudo saber que KC Navarro estaría siendo barajado para estar en un tryout privado en el mes de diciembre para que los oficiales de la empresa, en especial los de alto rango, vieran su desempeño en el ring. Esto es lo que se reporta por parte de Fightful:

► KC Navarro sorprende a los oficiales de WWE, ¿firmará contrato pronto?

«En una buena noticia, una fuente de WWE se puso en contacto con Fightful esta semana después de que apareciera nuestra historia de KC Navarro, y nos hizo saber que no solo está en el radar de WWE, sino que probablemente está siendo considerado para darle un tryout privado el próximo mes».

KC Navarro debutó en 2016, cuando tenía solamente 17 años de edad, en un evento de la empresa ultraviolenta Combat Zone Wrestling. Luego, tuvo un paso de dos años por Impact Wrestling, e incluso, llegó a aparecer en Major League Wrestling y en dos combates en YouTube para mujeres.

El apodo de KC Navarro es The Sugar Rush y sus movidas finales son: The Milky Way, The Satellite DDT y The Starbust. Nació en Metuchen, New Jersey, el 21 de julio de 1999, Y también, ha ganado el Campeon LIVE! de Northeast Wrestling y campeón mundial de Warrior Wrestling. A continuación, un video con lo mejor de este año de KC Navarro: