Corey Graves defiende a Braun Strowman

Como lo hemos venido repotando aquí en SÚPER LUCHAS, Braun Strowman aprovechó que su lucha ante Omos en Crown Jewel 2022 gustó tanto a buena parte de la fanaticada como de los ejecutivos de WWE, para declarar que había sido la mejor lucha del pasado evento premium.

Hasta ahí, polémica opinión, pero nada más. El problema para el gigante vino cuando dijo que su lucha ante Omos había sido calificada con 47 estrellas y que tanto él como el nigeriano, le mostraron a los «saltarines que empacan tus bolsas del supermercado» cómo debían de luchar para tener éxito.

► Braun Strowman es defendido por Corey Graves

Chris Jericho, Will Ospreay y Mustafa Ali salieron a responderle con dureza. Y a ellos se le unieron muchos fanáticos. Fueron tan duros los mensajes, que Strowman tuvo que tuitear —y luego eliminar—, un mensaje en donde decía que todo era broma y que aprendieran a recibir bromas.

Sin embargo, esto no gustó a los luchadores en el vestidor de WWE, y Strowman ahora mismo tiene problemas tras bambalinas con sus colegas. Incluso, se habla que su tuit podría generarle una sanción o suspensión de parte de Triple H, pero esto no está confirmado.

Lo que sí está confirmado es que, en la más reciente edición de su podcast After the Bell, Corey Graves salió en defensa de Strowman, y esto fue lo que dijo el hoy comentarista de Raw:

«A todos aquellos en Internet que están metidos en el trasero de Braun, déjenme decirles que si Brock está orgulloso de sí mismo y de la lucha que dio, y dice su opinión, dice que esa fue la mejor lucha entre gigantes de todos los tiempos… Mira, ¡esa no tiene por qué tu misma opinión!

«Todo el mundo tiene derecho a tener su propia opinión. Esta industria es una industria subjetiva. Braun cumplió en el ring y Braun se estaba sintiendo muy orgulloso de sí mismo. Braun hizo que un montón de gente se rebelara contra él y el que dijera que era el mejor.

«Es así como está este juego, esta industria, ahora mismo. Se trata de la autopromoción y eso es lo que estaba haciendo Braun. La lucha libre se inclina mucho más en estos días hacia lo que hace Logan Paul que hacía los viejos tiempos y lo que hacía ‘Mean’ Gene Okerlund o Kevin Patrick tras bambalinas tratando de transmitir un sentimiento.

«Esta industria no se trata de derrotas y victorias, se trata de emociones. No se trata de los movimientos que hagas en el ring, se trata de las emociones que transmitas. Sí, hay un lugar para ello… Yo soy fan de la lucha libre estilo técnico, y amo a los buenos voladores, amo a Ricochet y a todos estos muchachos: No los estoy menospreciando, en lo absoluto, pero…

«Esto es un buffet, particularmente WWE. Y tenemos algo para todos nuestros fans. Si no te gustan los tipos saltarines, aquí vienen los gigantes para mí. Si no te gustan los gigantes, pues tenemos a los mejores atletas del mundo y contamos con los mejores luchadores del mundo a nivel de ejecución técnica en el ring.

«Así que… ¡Relájense todos! Braun es un tipo que quería que la gente hablara, y lo consiguió. ¿Adivinen qué? Braun no pierde el sueño por sus comentarios. Como él mismo admite, en estos días todo se trata de tu cuenta bancaria. Estoy seguro de que el monstruo está durmiendo bastante bien estas noches».