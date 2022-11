Deonna Purrazzo y Steve Maclin se casaron

Sonaron campanas de boda y hay una nueva pareja felizmente casada dentro del mundo de la lucha libre profesional. Se trata de Deonna Purrazzo y Steve Maclin, hoy actualmente luchadores de Impact Wrestling, pero con un paso bastante interesante por WWE, especialmente para Purrazzo.

La luchadora hizo oficial la noticia a través de sus redes sociales, en donde compartió fotografías de su boda, realizada en la tarde del pasado 11 de noviembre de 2022. La pareja se conoció cuando ambos estaban en NXT y empezaron a salir desde 2020.

My dream come true. pic.twitter.com/XuzWPo7xxB

«Mi sueño se hizo realidad».

Wesley Blake compartió otras fotografías de él asistiendo junto con sus hijas a la boda, tan solo poco más de un mes desde la trágica muerte de su esposa, Sara Lee, mientras dormía.

❤️A celebration of Love ❤️

Cheers to the new Mr. & Mrs. 🥃

Beautiful moment with Beautiful people

Love you 2 pic.twitter.com/g8lOwabxQr

— Westin Blake (@TheWestinBlake) November 12, 2022