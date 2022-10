«Danielson y Punk darían forma a combates increíbles. Muchos de esos escenarios soñados se basan en el entusiasmo por las posibilidades, y una vez que el combate está hecho, está hecho. Así que creo que es importante mantener ese entusiasmo y esa anticipación. Y si esperamos demasiado tiempo, los dos al final se retirarán, así que quiero enfrentarme a los dos mientras sigan en activo». Kazuchika Okada lanzaba este desafío a Bryan Danielson y CM Punk a comienzos de año.

► Kazuchika Okada quiere a Bryan Danielson

En los meses que pasaron desde entonces «The Rainmaker» no ha tenido la oportunidad de cumplir con su deseo, así que aún lo mantiene, como expresa en su reciente entrevista con Justin Barrasso para Sports Illustrated. Entendemos que todavía quiere luchar contra el «Best in the World» -actualmente no es posible debido a que está lesionado y suspendido por AEW- pero en realidad habla únicamente del «Dragón Americano». Ambos nunca han luchado y es un combate que debe ocurrir sí o sí en algún momento.

“Esperaba encontrarme con Bryan Danielson en Forbidden Door, pero desafortunadamente eso no pudo suceder. Como no pudimos hablar entre bastidores, estaré feliz de encontrarlo en el ring la próxima vez. AEW es una gran promoción, definitivamente sentí eso en mi tiempo allí. Hay lugares donde ganan a NJPW y áreas donde New Japan también es superior. Creo que ambas partes obtuvieron algo para aprender y trabajar, y me encantaría tener otro evento con esas lecciones aprendidas. La última vez fue en los EE. UU., así que la próxima vez lo haremos en Japón”.

¿Os gustaría que Kazuchika Okada y Bryan Danielson lucharan?