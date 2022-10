Resultados IMPACT! Wrestling (27 de octubre 2022) | Mickie James, Jordynne Grace y Taylor Wilde vs. VSX y Gisele Shaw

Frankie Kazarian, siguiendo los pasos de lo hecho el año pasado por Josh Alexander, actual Campeón Mundial Impact, decidió recurrir a la «Opción C» para así optar al máximo cetro de la otrora TNA en Over Drive, siguiente especial de la empresa que veremos el 18 de noviembre, dejando vacante el Campeonato de la División X menos de una semana después de conquistarlo en Bound For Glory de manos de Mike Bailey.

Por consiguiente, debe coronarse nuevo monarca, y anoche, Impact presentó los primeros combates del torneo destinado a tal fin. Coyuntura que permitió que ofreciera un par de encuentros de calidad; uno de ellos, el por ahora último de Laredo Kid en Impact, 72 horas antes de ser operado de urgencia.

Como estelar del episodio que nos ocupa, verán que las mujeres volvieron a ocupar este hueco, con el amago de retiro de Mickie James, el incierto futuro de Chelsea Green y el Campeonato Mundial Knockouts de telones de fondo. No obstante, se echa de menos la presencia de Masha Slamovich, ausente de la programación de Impact desde su derrota en Bound For Glory.

► Resultados Impact Wrestling – El rodeo continúa

[Before The Impact: Black Taurus derrotó a Laredo Kid en cuartos de final del torneo por el Campeonato de la División X vacante]

Matt Taven y Mike Bennett fueron despedidos de Impact al iniciar el capítulo. Oficialmente, Honor No More llega a su fin.

1 – Trey Miguel derrotó a Alan Angels en cuartos de final del torneo por el Campeonato de la División X vacante

Angels sigue demostrando que con minutos, puede dar combates de enorme calidad con cualquier competidor. Miguel se enfrentará al ganador del duelo Mike Bailey vs. Kenny King del próximo jueves.

2 – Rachelle Scheel derrotó a Tasha Steelz (con Savannah Evans) por descalificación

Steelz no estuvo contenta con apalizar a Scheel y pidió a Evans que también se uniera a la fiesta, provocando la descalificación.

Se sugirió un futuro Rhino y Heath vs. Motor City Machine Guns.

3 – Chris Bey (con Ace Austin) derrotó a Tommy Dreamer (con Bully Ray)

Austin acusó a Bully Ray de asaltarlo la semana pasada, y este y Dreamer no se tomaron bien el señalamiento supuestamente falso. Bey resarció al Bullet Club de la derrota del anterior jueves. Moose, asimismo, reprochó a Ray sus acusaciones e intentó torpedear la victoria de Bey.

Aussie Open lanzaron un reto abierto.

4 – Matt Cardona (con Brian Myers) derrotó a Alex Shelley (con Chris Sabin)

Mediante un Roll-Up, Cardona salió triunfante. Tras la lucha, el «Alwayz Ready» y Brian Myers apalizaron a MCMG, pero Heath y Rhino hicieron el salve.

.@TheMattCardona and @Myers_Wrestling just STOLE the win and tried to add insult to injury! @HEATHXXII and @Rhyno313 weren't about to sit back and let it happen!#IMPACTonAXSTV pic.twitter.com/HPdXkwtTbF — IMPACT (@IMPACTWRESTLING) October 28, 2022

Steve Maclin atacó a Josh Alexander entre bastidores y Frankie Kazarian ahuyentó al rudo.

5 – Joe Hendry derrotó a Raj Singh

Misterioso vídeo de Violent By Design.

Eddie Edwards buscará acabar con PCO por lo sucedido una semana atrás.

6 – Mickie James, Jordynne Grace y Taylor Wilde derrotaron a VXT y Gisele Shaw

James aplicó su DDT característico a Chelsea Green para la cuenta de tres. La carrera de «Hardcore Country» sigue viva.