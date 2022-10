Poco más de un año atrás, Dave Meltzer informaba de que Bryan Danielson estuvo cerca de firmar con ROH en 2018 y de que se arrepintió de haber renovado con WWE. Hoy continuamos con aquellas palabras del Editor en Jefe del WON pues el mismo «Dragón Americano» lo confirma en su reciente entrevista con Inside The Ropes.

El ahora luchador de AEW revela que su abogado lo convenció de que no cambiara de compañía. Actualmente, gracias a la compra de All Elite Wrestling, puede volver a luchar en Ring of Honor. Todavía no lo ha hecho, pero en el Dynamite del 12 de octubre tuvo una oportunidad contra Chris Jericho por el Campeonato Mundial ROH.

► Bryan Danielson casi firma con ROH en 2018

“Fue muy interesante. Mi contrato con WWE terminó en 2018 y estaba considerando ir a Ring of Honor y estaba hablando con The Young Bucks y estaba hablando con Cody (Rhodes) solo para ver, todos sus contratos habían terminado con Ring of Honor y yo estaba como: ‘¿Qué van a hacer ustedes?’.

«Porque incluso mi abogado, que no sabe nada sobre lucha libre profesional, dijo: ‘Oye, no creo que quieras firmar con Ring of Honor si estos Young Bucks no van a estar ahí porque tienen lo de YouTube. No sé si has oído hablar de eso, lo llaman Being The Elite, y es esencialmente el motor de la popularidad de Ring of Honor en ese momento, ¿verdad? Y esos muchachos se van, no sabemos si Ring of Honor seguirá siendo tan popular y luego, con el contrato de Cody cerca de terminar, si se van y Cody se va, ¿cómo será la popularidad de Ring of Honor?’. Así que eso fue parte de la discusión”».

¿Os hubiera gustado que Bryan Danielson se hubiera unido a ROH en 2018?