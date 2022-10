Carmelo Hayes vs. Oro Mensah vs. Wes Lee vs. Von Wagner vs. Nathan Frazer fue la lucha de escaleras que puso en juego el vacante Campeonato Norteamericano NXT en Halloween Havoc 2022 el pasado fin de semana. Todos ellos tuvieron la oportunidad de descolgar el cinturón pero finalmente lo hizo Wes Lee, quien está buscando su hueco como luchador individual después de que el despido de Nash Carter pusiera fin al equipo MSK que tanto éxito estaba teniendo. Será interesante descubrir cómo evoluciona tanto él como su reinado.

► Wes Lee y su extraño proceso hasta campeonar

Pero antes nos detenemos en el reciente análisis que Wes Lee hizo de su consecución del título hablando en Getting Over Program. El que fuera Campeón de Parejas de la marca amarilla ve esta victoria como el resultado del arduo trabajo que ha estado haciendo durante el último año. También señala que fue un proceso extraño y que un momento como este no se siente real hasta que sucede. Es el primer campeonato en solitario que gana como Superestrella y solo el tercero en su carrera; los dos anteriores fueron en compañías independientes.

“Es un proceso extraño en el que nada se siente real hasta que sucede. Suceden cosas a lo largo de la vida que te impiden llegar a la meta final que se dice que es la meta final. Me siento muy bendecido por que todo salió bien y me convertí en el Campeón Norteamericano y el arduo trabajo y la perseverancia que tuve que soportar, valieron la pena. Se siente bien que todo el trabajo duro haya dado sus frutos. Esto es 100% prueba de ello”.

¿Os gusta que Wes Lee sea el nuevo Campeón Norteamericano NXT?