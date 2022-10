«NJPW necesita más estrellas»: Kazuchika Okada

La súper estrella japonesa de New Japan Pro Wrestling, Kazuchika Okada, es parte de un nuevo proyecto donde estará encargado de preparar a los nuevos aspirantes al Dojo de NJPW.

Esto como parte de las diversas actividades que la empresa del león desarrolla por sus 50 años de actividad. Okada fue entrevistado por Nikkan SPA, para hablar de este proyecto y de otros temas relacionados sobre la formación de las futuras estrellas de NJPW. Este será un reclutamiento sin precedentes, que ha llamado mucho la atención.

– Sobre la formación de nuevas estrellas en NJPW:

Quiero crear estrellas que liderarán New Japan Pro Wrestling en el futuro. Para crear una estrella, es más rápido si una estrella enseña a una estrella, ¿no? Además, yo mismo no vine originalmente a New Japan Pro Wrestling como miembro de la élite de la lucha libre. Aunque entré al mundo después de graduarme de la escuela secundaria, no tenía un récord espectacular en la lucha libre amateur como otros luchadores. Cuando me uní a Toryumon, ni siquiera podía hacer 500 sentadillas y todos a mi alrededor me decían que no era bueno. Estoy orgulloso de decir que tengo algo que enseñar a una amplia gama de personas gracias a esta experiencia. Quiero retribuir a New Japan Pro-Wrestling criando yo mismo a la próxima máxima estrella.