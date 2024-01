AEW parece la favorita para firmar a Kazuchika Okada tras su salida de NJPW. Pero el luchador todavía no habría tomado una decisión, así que WWE también está en la ecuación; eso sí, no podría luchar en Royal Rumble 2024. ¿Y TNA? Su Campeón Mundial, Moose, lo desafía.

► Moose amenaza a Kazuchika Okada

«El primero que me viene a la mente, no es un tipo a tiempo completo en nuestra empresa, pero tuvimos una vista previa en las grabaciones en Las Vegas. Es Okada. Es un tipo con el que me gustaría tener otra lucha uno a uno. Han pasado seis años desde que tuve una lucha uno a uno con él. Yo era un niño. En realidad, han pasado más de seis años, fueron nueve años atrás. Tenía un año en la lucha libre cuando tuve un combate individual con Okada. Era un niño en la lucha libre. Me gustaría tener otra lucha uno a uno ahora que soy un adulto en la lucha libre y me gustaría ver cómo se desarrolla eso».

Moose recuerda cuando luchó y perdió con Okada en el evento ROH 14th Anniversary Show el 2016. Pero esa no fue la única vez que compartieron las cuerdas. Unos meses después unieron fuerzas contra Hiroshi Tanahashi y Michael Elgin en ROH/NJPW Global Wars 2016. Y la tercera y de momento última ocasión fue unos días atrás, cuando «The Rainmaker» y los Motor City Machine Guns vencieron a The System, facción del Campeón Mundial con Brian Myers y Eddie Edwards. Es interesante apuntar que si Okada firmara con AEW quizá podría tener la oportunidad de trabajar ocasionalmente en TNA dada la relación entre las dos compañías.