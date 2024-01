Moose, Campeón Mundial: «Nic Nemeth en TNA…»

Tan pronto como Moose venció a Alex Shelley en Hard to Kill para ganar el Campeonato Mundial TNA, Nic Nemeth apareció haciendo su debut para encararlo. Todavía no se sabe cuando el nuevo fichaje de la «Impact Zone» va a tener una oportunidad titular pero ciertamente se ha posicionado desde el primer día como futuro retador.

► Nic Nemeth en TNA

Ahora, ¿qué piensa el nuevo monarca de su nuevo compañero/rival? Por ello preguntaron recientemente en Instinct Culture. «The Wrestling God» deja a un lado la recién iniciada rivalidad con «The Wanted Man» para señalar que es una buena señal para TNA el hecho de que este eligiera unirse a la empresa después de su salida de WWE.

«Aunque él me quitó mi momento, y sé que recuperaré lo mío en la ocasión adecuada, dejemos eso de lado. Hablando de la llegada de Nic a la empresa, creo que es un paso gigante para TNA.

«Obviamente, soy un gran fan suyo. Es una superestrella. Ha hecho de todo en la lucha libre profesional, ha sido campeón mundial, ha formado parte de equipos, ha ganado todos los títulos que puedas imaginar. Ha estado por todo el mundo. En este momento, tiene un gran revuelo a su alrededor. El hecho de que haya elegido a TNA en lugar de AEW, New Japan o cualquier otra empresa, demuestra que TNA está en un buen momento.

«Estoy feliz de que sea parte del equipo, emocionado por poder hacer algo con él en el futuro. Me alegra que TNA esté convirtiéndose en un lugar al que la gente quiere venir. Lo mismo ocurre con Ash By Elegance (Dana Brooke), al elegirnos por encima de otras empresas, estoy feliz de que sea parte del equipo y no puedo esperar a ver qué nos depara el futuro con Nic y Ash«.

BREAKING: Ash By Elegance has signed with TNA Wrestling! pic.twitter.com/VBvhuP7xOj — TNA Wrestling (@IMPACTWRESTLING) January 18, 2024