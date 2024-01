El excomentarista de NJPW Kevin Kelly analiza la sorprendente salida de Kazuchika Okada de la empresa japonesa con una corrección a Hiroshi Tanahashi en lo relativo a cómo cambiar la narrativa en torno al adiós de «The Rainmaker». El ahora narrador de AEW comparte su perspectiva en Wrestling Observer Live with Jim Valley después de que Okada hiciera una pequeña despedida ayer en The New Beginning in Nagoya, como Tama Tonga.

► Adiós de Kazuchika Okada a NJPW

«Sí y no (le sorprendió la noticia). El negocio, ahora, no es lo que era. Mucha gente no se da cuenta, el valor del yen es extremadamente bajo. Todos los que luchan en New Japan han sufrido una reducción salarial del 20 o 30 por ciento si les pagaron la misma cantidad de dinero porque el valor del yen es mucho menor. Cuando tomas tus yenes y quieres ir a América a comprar cosas, no tiene el mismo valor. Ahora, si te pagan en dólares estadounidenses, es como, ‘Wow’. Eso podría ser parte de ello. Puede que quiera que le paguen en USD. Quién sabe cuánto tiempo querrá luchar en Estados Unidos. Podrían ser un par de años o tres. No me sorprendió porque escuché rumores de que, algunos tipos, simplemente financieramente, fue ‘meh’. Afecta al negocio. Así son las cosas. La economía no se ha recuperado, la lucha no se ha recuperado después de la pandemia. Están teniendo buena aceptación en eventos en vivo, pero no está exactamente como antes».

«Sé que no era el mayor admirador de Harold Meij. Harold Meij se fue. A nadie le gustaba ese tipo. Todos bailaron de alegría cuando se fue. Sé cómo se sentía entonces, pero no tengo idea de cómo se sentía acerca de Ohbari o de la dirección en general. Obviamente, la llegada de Tanahashi no pudo… no sé si jugó un papel. El anuncio se hizo hace un par de días, pero ¿ya estaba echada la suerte? ¿Cuándo supo y se enteró New Japan? Eso es lo que quiero saber. ¿Cuánto tiempo ha estado gestándose esto? ¿Quién ha estado tratando de disuadirlo, si es que alguien lo ha hecho? ¿Cuál es el plan de salida y hay un plan de regreso? Estas son las cosas que no sabemos».

«Hubo la declaración vaga de Tanahashi sobre ‘después de la lluvia viene el arco iris’. Ahora eres el presidente, este es el momento para una declaración. Este es el momento para que expliques, a menos que seas solo una figura decorativa, este es el momento para que expliques qué llevó a esto, qué influyó en la decisión. Esto es como Bret y Vince [Vince McMahon], pero diferente. Esto es como Vince necesitando salir en televisión y explicar lo que sucedió con Bret Hart. Necesita cambiar la narrativa. Creo que New Japan necesita cambiar la narrativa. Mucha gente ve esto como ‘un error de New Japan’. Yo lo veo como una oportunidad para que cambien algunas cosas. Aquí es donde Tanahashi como presidente está en una situación difícil. Tiene no que hablar en parábolas; tiene que darnos hechos y decirnos qué sucedió y cuándo y por qué, y cómo vamos a seguir adelante«.

«Tienes que preguntarte por qué. ¿Por qué decidió irse y cuáles fueron las causas? ¿Hubo algo interno y hubo un proceso, un procedimiento, una personalidad, algo dentro de New Japan que haría que la mayor estrella de esta generación dejara su empresa en su mejor momento competitivo? Si sabes, juro por Dios, que solo quería hacerlo por algo y no tenía nada que ver con nada en New Japan, entonces puedes descansar la cabeza en la almohada por la noche y decir, ‘Hicimos todo lo posible para asegurarnos de que esté feliz, sabemos por qué tomó esta decisión’. Ahora, el comprador de boletos necesita saber por qué tomó esta decisión. La fe y la confianza en la empresa son importantes. No somos accionistas, no estoy hablando de eso, pero de alguna manera lo somos. No creo que el fan japonés lo vea de la misma manera que nosotros. Queremos respuestas«.