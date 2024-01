Tama Tonga se despide de NJPW: ¿Va camino de WWE?

Durante el gran evento Wrestle Kingdom 18 , Tama Tonga ganó el Campeonato de Peso Abierto NEVER para posteriormente anunciar que dejaría NJPW. ¿El motivo? Antes de hablar de WWE, AEW o TNA, el luchador de 41 años de edad está buscando volver a Estados Unidos porque extraña a su familia. Por otro lado, seguramente tenga interés de las tres empresas, de hecho, en octubre de 2023 él mismo confirmaba que tuvo conversaciones con la primera. Finalmente, se ha despedido de New Japan.

► Tama Tonga se despide de NJPW

Unas horas atrás se llevó a cabo el show The New Beginning in Nagoya donde perdió el título ante EVIL en el combate estelar. Ese fue un momento importante del mismo pero aún quedaba por delante la despedida de Tama Tonga. Todavía estará con la empresa hasta finales de enero, mientras dure la gira Road to New Beginning, pero esa será la última vez que luche en dicho escenario. Entendemos que estará despidiéndose en cada uno de los eventos en que participe.

Tama Tonga hizo su debut en NJPW en 2010. Ganó el Campeonato en Parejas de la IWGP siete veces, el Campeonato NEVER Openweight cuatro veces y el Campeonato de Seis Hombres NEVER Openweight en cuatro ocasiones. También fue miembro del Bullet Club. Podría decirse que es uno de los luchadores de fuera de Japón que más huella han dejado en la empresa nipona en los últimos tiempos. Y tras su gran éxito en ella es momento de volver a su país natal, junto a su familia y ha emprender otro capítulo en su carrera.

Tendremos que esperar a ver qué novedades tenemos próximamente sobre su siguiente paso. Podría encajar a la perfección en cualquiera de las compañías a las que se una. Y no descartemos la posibilidad de que trabaje de manera independiente. Continuaremos informando en SÚPER LUCHAS.