Kazuchika Okada: Kevin Kelly aconseja a AEW (o WWE)

Anteriormente, leíamos a Kevin Kelly exigir a Hiroshi Tanahashi explicaciones por la salida de Kazuchika Okada de NJPW. El durante ocho años comentarista de la empresa japonesa, ahora en AEW, considera que todos deben conocer la verdad detrás del adiós de «The Rainmaker» a la que ha sido su casa desde 2007. Ahora, haciéndonos eco también de sus declaraciones en Wrestling Observer Live with Jim Valley, lo leemos compartiendo varios consejos sobre su presentación para quien sea que se haga con los servicios de la estrella nipona.

► El consejo de Kevin Kelly por Okada

«Con él, cuanto más simple, mejor. La idea es que Okada es una estrella más grande que la vida y creo que así es como los productores eligen presentarlo. Si lo colocas en el segmento uno, en medio del ring para abrir un espectáculo, puede que no funcione tan bien. Si hay otras personas alrededor y puede sentirse más cómodo en ese tipo de entorno, descubramos dónde se siente más cómodo. Pongámoslo allí y expandámonos con el tiempo. No quiero desconcertarlo ni dañar su confianza. Este es un tipo, Okada, que nunca he visto carecer de confianza. No importa la situación, no importa lo que esté en su contra, él puede hacerlo todo. Estoy seguro de que mejorará lo suficiente como para poder estar en el centro del ring y mantener un segmento uno y arrasar. Quiero llevarlo allí lentamente, no tengo ninguna prisa. Quiero que se destaque y asegurarme de que todos sepan que este tipo es real«.

«Usaría las voces de otras personas. Tendría a personas que han luchado contra él. Tendría a personas que lo conocen diciendo: ‘Este tipo es increíble y todo en esta empresa ha cambiado ahora porque él está aquí’. Eso es realmente todo lo que necesitas decir. Deja que las imágenes cuenten la historia, encarga las imágenes de New Japan, muestra los momentos destacados y los momentos importantes. Muestra su increíble habilidad atlética, contemos la historia de este chico una y otra vez. Luego haces que la primera lucha sea algo importante. Puedes hacerlo. No hay prisa. No tienes que apresurar a este chico en la televisión, no importa quién sea. No sabemos dónde va a terminar ni qué va a estar haciendo. Mi consejo sería: no te apresures, tómate tu tiempo, déjalo sentirse cómodo y hagamos que sea un éxito porque él lo vale«.