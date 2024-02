«Maldición. Quiero unirme a Judgment Day ahora. Puedo desenterrar mi viejo uniforme de Girl Scouts y vender las camisetas puerta a puerta”. Esto decía no hace mucho Kayla Braxton. La entrevistadora de WWE no acostumbra a llamar la atención por su trabajo ya que precisamente su rol necesita de estar en un segundo plano pero de cuando en cuando siempre logra hacerlo. Por ejemplo, no hace mucho hablábamos del estreno de su película ‘Aguas siniestras‘.

Y en esta ocasión la traemos nuevamente a SÚPER LUCHAS por su ausencia del viaje de la compañía a Australia para Elimination Chamber 2024. Como es comprensible, ella no estará presente en el Premium Live Event, y dedica una publicación en redes sociales a sus compañeros y compañeras que sí para desearles lo mejor, pedirles que le lleven un regalo cuando vuelvan a Esatdos Unidos compartir que siempre ha sido su sueño. Quizá en otro momento.

Wishing my bad ass coworkers a safe trip to Australia! It’s always been a dream of mine to go and I hope I’m on the next trip. In the meantime, if y’all can send a few Kangaroos, Quokkas, Wombats and Wallabies back to me, that would be so appreciated, ya little rippers! 🦘 pic.twitter.com/1wveeXfihX

— Kayla Braxton (@KaylaBraxtonWWE) February 20, 2024