Kayla Braxon se desenvuelve en varios roles en WWE en la actualidad y cuando le preguntan qué podría haber en el futuro para ella hace una revelación. Ha tenido conversaciones con la empresa acerca de unirse a la mesa de comentaristas. No obstante, también aclara que no está muy interesada en esa oferta. De ello habla en una reciente aparición en Busted Open Radio.

► ¿Kayla Braxton será comentarista?

«He hecho mucho en WWE. He pensado en eso. Me han hablado de estar en la mesa de comentaristas. Rindo mucho homenaje a los comentaristas. Ese es un trabajo difícil, muy difícil. Recuerdo haber hablado con Renee Paquette cuando lo estaba haciendo. Hablamos de una mujer talentosa que podría hacer casi cualquier cosa. Pero es difícil, así que no creo que sea mi camino…

«Me he retirado de la conducción de ‘The Bump’. Me gustaría explorar la posibilidad de hacer algunos programas nuevos. Vivo en Los Ángeles con la intención de tener más presencia en la cultura pop aquí en WWE, posiblemente con podcasts. Ya veremos, pero no, no voy a luchar contra nadie en el ring… Eso nunca va a suceder.»

Como leemos, Braxton también señala que no tiene intención de ponerse unas botas y demás atuendo para entrar al cuadrilátero a disputar un combate. Tendremos que esperar para descubrir qué hace a continuación Kayla pero no será como luchadora ni como comentarista, un rol que Jon Moxley tuvo la ocasión de probar recientemente y estas fueron sus impresiones al respecto:

«Fue bastante divertido. En realidad, es mucho más difícil de lo que uno podría pensar. Recuerdo haberlo hecho una o dos veces en la WWE; hay personas en los auriculares, contando hacia atrás, tomas de cámara, paquetes de video y no quieres hablar mientras alguien más está hablando. Hay mucho tráfico que gestionar. Espero no haber complicado la vida de los otros tres chicos».