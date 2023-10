El lamento de Road Dogg por el uso de Miro en WWE

«Claro, él realmente podría haber sido Campeón WWE. […] Él y Lana formaban una gran pareja. Ella era hermosa a la vista y él era un luchador imponente. Creo que eran una combinación perfecta. […] Habría sido un carismático y entretenido luchador babyface o un campeón heel, porque sus promos podrían haber sido, y de hecho lo fueron, clásicas. Habríamos tenido un Rusev Day cada año con una gran celebración. Así que sí, definitivamente podría haber sido el hombre. Y quién sabe, tal vez aún lo sea, ¿entiendes a lo que me refiero?». Esto decía Road Dogg recordando a Miro (Rusev en WWE) meses atrás.

► El lamento de Road Dogg

Y el vicepresidente ejecutivo de eventos en vivo realmente lamenta no haber usado mejor al ahora luchador de AEW porque nuevamente estuvo hablando de él en un episodio reciente de su pódcast, Oh…You Didn’t Know with Road Dogg Brian James and Casio Kid.

«Siempre me gusta decir que es lo contrario de, mi único punto de referencia soy yo y mi historia, es lo contrario del ‘Día de Rusev’. Es algo que despegó y lo aprovecharon en lugar de algo que despegó y no lo aprovecharon, incluso si hubiera sido donde despegó durante seis meses y sacaron camisetas e hicieron dinero con él. Siento que eso es una de las cosas en las que miro hacia atrás y digo: ‘Hombre, ojalá hubiera sido diferente’, pero para mí, lo que veo es progreso en la forma en que se maneja hoy. Es como, oh, lo oyeron. Lo ven. Es innegable. Súbete a la tabla de surf hasta que este maldito toque tierra.»

En la actualidad, Miro está intentando convertirse en una estrella All Elite. Pero se encuentra nuevamente ausente de la programación después de vencer a Powerhouse Hobbs en All Out 2023, donde Lana apareció en la empresa.