Damian Priest agradece a Rhea Ripley por esta razón

Damian Priest y Finn Balor se enfrentaron en Fastlane ante el inusual equipo conformado por Jey Uso y Cody Rhodes, perdiendo de manera sorpresiva el Campeonato Indisputable de Parejas WWE tras un intenso combate, en el que ni siquiera la presencia de JD McDonagh ni los otros miembros de The Judgment Day ayudó, dado que un ataque involuntario a Priest le abrió la victoria a los retadores, provocándole una lesión en la rodilla del primero en el proceso.

► Rhea Ripley no le permitió canjear su maletín a Damian Priest por una buena razón

Después de que The Judgment Day perdiera el Campeonato Indisputable de Parejas WWE ante Cody Rhodes y Jey Uso en el inicio de WWE Fastlane, Damian Priest afirmó que no iba a abandonar el lugar con las manos vacías, lo que lo llevó a considerar la idea de cobrar su maletín. en el maletín del Banco para tener una oportunidad por el Campeonato Mundial de Peso Pesado esa misma noche. Bajo el consejo de Rhea Ripley, finalmente decidió esperar hasta estar físicamente listo para sacar provecho de su oportunidad garantizada por el título.

Hablando en el reciente WWE The Bump, Priest expresó su gratitud porque Ripley tomó posesión de su maletín de Money in the Bank mientras se recuperaba del golpe sufrido al inicio de Fastlane cuando luchó por el Campeonato de Parejas. Agregó que «Mami» lo hizo para cuidarlo porque no estaba al 100% para realizar un canje exitoso.

«No dejé que me quitara el maletín. Ella lo pidió y se lo di porque esto es lo que hacemos el uno por el otro. Nos cuidamos el uno al otro, y ella tenía razón, yo no estaba al 100%. Y soy yo el que se muestra inflexible hacerlo en el momento adecuado. Entonces ella solo me estaba recordando mis propias palabras. Ella dijo: ‘Dame el maletín’ para no cometer un error. Le agradezco ese momento porque para eso estamos. Nos apoyamos mutuamente, y especialmente cuando más se necesita, y ahí necesitaba a mis amigos. A veces los niños no siempre piensan de la manera más inteligente y por eso, Mami, la tenemos cerca y ella nos mantiene a raya. Esto es lo que hacemos unos por otros.»

Si bien Priest reconoció que no estaba en la mejor condición física en ese momento, cree que lo más probable es que lo hubiera sacado provecho de Seth Rollins al concluir su agotador combate de Last Man Standing contra Shinsuke Nakamura, donde tampoco quedó en buena forma; no obstante, Rhea Ripley consideró que había riesgo de que no tuviera éxito.