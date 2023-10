Damian Priest habría luchado lesionado en Fastlane

Damian Priest y Finn Balor se enfrentaron en Fastlane ante el dúo conformado por Jey Uso y Cody Rhodes, perdiendo sorprendentemente el Campeonato Indisputable de Parejas WWE tras un intenso combate, en el que ni siquiera la presencia de JD McDonagh ni los otros miembros de The Judgment Day sirvió, dado que un ataque involuntario a Priest le abrió la victoria a los retadores.

► Damian Priest se habría lesionado en SmackDown

Si la derrota de The Judgment Day no fue lo suficientemente sorprendente, más lo fue el hecho de que Rhea Ripley le aconsejara no canjear el maletín en el combate estelar de la noche entre Seth Rollins y Shinsuke Nakamura, que preparaba el ambiente propicio para que se aproveche de la situación al encontrarse un rival prácticamente diezmado. No obstante, parece que hay una razón detrás de eso.

Sean Ross Sapp señaló por medio de Fightful Select que Damian Priest estuvo a punto de no poder competir en Fastlane debido a una lesión, y que prácticamente eso también lo condicionó a no canjear al final de la noche. El conocido periodista agregó que en WWE tuvieron que actuar rápido en torno a la salud de Priest previo al inicio del reciente evento premium.

“Sean Sapp señaló que Damian Priest legítimamente no estaba autorizado para el lunes. Eso se corrigió rápidamente y luchó el viernes”.

No se indicó de qué se trataba la lesión de Damian Priest. Afortunadamente, pudieron solucionar ese problema, cualquiera que fuera. También se dijo que la lesión la habría contraído el día viernes cuando luchó en un combate no televisado luego de SmackDown.

Habrá que ver qué es lo que le depara en el futuro a Damian Priest cuando se recupere ahora que ya perdió el Campeonato de Parejas, considerando que su maletín de Señor Money in the Bank lo hace convertirse en un rival de cuidado.