Jon Moxley tuvo la oportunidad de probarse como comentarista durante AEW WrestleDream 2023, donde no pudo luchar debido a la conmoción cerebral que sufrió recientemente, aunque la semana que viene buscará recuperar el Campeonato Internacional de manos de Rey Fénix en el especial de Dynamite Title Tuesday.

Después del evento, MOX fue entrevistado por Sports Illustrated, donde le preguntaron por ese rol que no desempeña ni mucho menos habitualmente porque él prefiere desde siempre la acción en el encordado. Y tuvo que admitir que es más duro de lo que puede parecer a simple vista.

«Fue bastante divertido. En realidad, es mucho más difícil de lo que uno podría pensar. Recuerdo haberlo hecho una o dos veces en la WWE; hay personas en los auriculares, contando hacia atrás, tomas de cámara, paquetes de video y no quieres hablar mientras alguien más está hablando. Hay mucho tráfico que gestionar. Espero no haber complicado la vida de los otros tres chicos».

Moxley también apunta que puede que no esté todo lo capacitado que debería para tener esa función:

«He sido pagado para protagonizar una película, y no soy un actor de verdad», dijo en tono de broma. «Me pagaron por escribir un libro, y no soy un escritor de verdad. Apenas soy un luchador de verdad. Así que esto es otra cosa por la que alguien me pagó y para la que estoy completamente descalificado. No sé cómo sigo teniendo tanta suerte».

Veremos si tiene suerte dentro de unos días intentando ganar nuevamente el título. Por cierto, el cartel del show luce así:

FENIX v MOX III!

