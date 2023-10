«Cuando hice el segmento de Grayson Waller Effect con Apollo Crews y me dijo que yo era un Miz de tres al cuarto, o cualquier cosa horrible que intentara decir que le pareció gracioso a la audiencia de NXT, me reí. Porque pensé: ‘¿Cómo puede ser algo malo ser comparado con The Miz’? ¿Cómo puede ser eso algo malo?’ Estelarizó WrestleMania. Está en Raw cada semana. Se roba el show, siempre está haciendo algo. Aparece en los medios. Todo el mundo sabe quién es The Miz […]». Esto decía el año pasado Grayson Waller sobre las comparaciones entre él y The Miz.

► John Cena elogia a Grayson Waller

Más recientemente, ha sido John Cena quien lo ha elogiado en ese sentido mientras hablaba en el programa WWE’s The Bump:

«Grayson me recuerda mucho a The Miz, mucho. Desde toda la confianza/arrogancia de Miz, que ha estado aquí 19 años y es uno de los luchadores más fiables, decorados y élite en la historia de la WWE. El hecho de que haya estado aquí durante 19 años y siga destacando, creo que dice cosas buenas sobre Grayson Waller. Me gusta ver a alguien llegar con confianza. Mirando hacia atrás en mi existencia, desearía haber tenido más confianza. Desearía haber tenido la seguridad de Grayson Waller cuando abofeteé a Kurt Angle en 2002.

«En cambio, estreché tímidamente la mano de The Undertaker cuando también debería haberlo abofeteado. No tenía esa agresión despiadada, él la tiene. Admiro eso y todos tenemos algo que aprender, todos los días son una oportunidad para aprender y crecer, y él tiene algunas cosas que aprender. Como alguien que tiene un poco más de sabiduría en el ring, quiero agitarlo. Descubrirá todas esas cosas, tiene el primer ingrediente, cree en quién es«.