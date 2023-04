WWE acaba de presentar el nuevo Campeonato Mundial de Peso Completo, cuyo primer dueño se coronará en Night of Champions el 27 de mayo, y todos los fans están deseando conocerlo y descubrir como inicia esta aventura con un cinturón absolutamente necesario mientras Roman Reigns no suelta el Campeonato Universal Indiscutible. Cada uno tiene su favorito pero realmente no se sabe nada sobre si existe alguien decidido ya o favorito dentro de la compañía. Iremos viendo con el paso de las semanas como se configura todo.

Y de la misma manera ya hay luchadores postulándose para tal oportunidad, como hizo Logan Paul, o más recientemente Karrion Kross. El que fuera Campeón NXT, que no ha estado haciendo mucho últimamente -de hecho, el pasado fin de semana tuvo sus primeros combates de abril en dos house shows– también tiene en su punto de mira la corona.

I see you all tagging me in the new World Heavyweight Championship photos.

Believe me, that will inevitably be mine in due time. ⏳

Keep in mind though…

The very first person to end Roman’s Championship run is going to make history in such a way that will be never forgotten.

— Karrion Kross ⏳ (@realKILLERkross) April 25, 2023