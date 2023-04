Vince McMahon habría tenido interés en Dad para WWE

Dad, la popular personalidad de televisión e internet en Estados Unidos, indica que Vince McMahon lo quería firmar para WWE. Su nombre real es Nathan Barnatt y recientemente entró a los deportes durante un combate de boxeo en el evento Creator Clash 2 –en el que John Morrison hizo su debut como púgil– después del cual desafió a nombres importantes como Seth Rollins. Que sepamos, no existen planes para que entre a la compañía luchística. Aún así, vamos con ese supuesto interés que comparte con Jeremy Lambert y Stephen Jensen en The Spotlight.

Thanks for calling me out two years in a row @DadFeels. It’s making the day one of training this time that much easier🥊

I say this with certainty – one year from now you’ll be getting your first L. pic.twitter.com/9LOXpPF5ob

— Nexpo (@NexpoYT) April 18, 2023