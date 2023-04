Logan Paul fijó su atención en el nuevo Campeonato de WWE

En medio de las especulaciones sobre un importante anuncio Triple H haría durante el reciente Monday Night Raw, finalmente se pudo conocer que The Game develó el Campeonato Mundial de Peso Completo WWE, agregando que este 27 de mayo, en Night of Champions, se conocerá a su primer portador. El Director Creativo de WWE agregó que este nuevo título tendrá la misma importancia del que actualmente porta Roman Reigns, quien luego del Draft trabajará exclusivamente en una de las marcas, por lo que la nueva versión del “Big Gold” se quedará en la otra marca, disponible para aquellos que gracias al largo reinado del Jefe Tribal no habían tenido la oportunidad de estar en la cima.

► Logan Paul quiere ser Campeón en WWE

Si bien no se señaló exactamente cómo WWE determinará quiénes serán los contendientes para el nuevo título en Night of Champions en Arabia Saudita, pero ciertamente ya ha empezado a llamar la atención de algunos, como por ejemplo, Logan Paul, quien en su momento expresó sus intenciones de ser Campeón en WWE y que este lunes recurrió a su cuenta de Twitter para simplemente hacerle notar a sus fanáticos y a Triple H que ha fijado su mirada en el Campeonato Mundial de Peso Completo WWE.

No solo Logan Paul ha mostrado interés en el nuevo Campeonato Mundial de Peso Completo WWE, ya que durante el programa de este lunes, Austin Theory, Seth Rollins y Finn Bálor se dieron el tiempo para contemplar el nuevo título y expresar sus intenciones de tenerlo en su cintura.