Cody Rhodes estelarizó WrestleMania 39 cuando luchó contra Roman Reigns; sin embargo, no pudo derrotarlo y muchos han quedado decepcionados. Desde entonces, The American Nightmare ha estado lamentándose por este revés desde entonces, ya que dice que no ha perdido el rumbo sobre lo que es su principal objetivo, aunque de momento tenga a Brock Lesnar como su siguiente obstáculo.

► Kevin Nash cree que Cody Rhodes perderá fanáticos si sigue lamentándose

Dado que Cody Rhodes ha mencionado constantemente su derrota ante The Tribal Chief en sus recientes apariciones en Raw, esto llamó la atención del miembro del Salón de la Fama WWE, Kevin Nash, quien en la reciente edición del podcast de Kliq This, habló sobre el tema y le advirtió al American Nightmare que perderá fanáticos si Rhodes aún menciona su derrota en WrestleMania 39.

“Sé que es una cosa de un técnico que quiere su libra de carne, quiere su venganza. Si sigue haciendo referencia al hecho de que no ganó en WrestleMania, eso es absolutamente evidente ya que no tienes un título. No tienes que mencionarlo cada semana que no ganaste en WrestleMania. Lo entiendo, la gente todavía está contigo. No los pierdas.”

Hasta antes de WrestleMania 39, parecía que Cody Rhodes era el elegido para destronar el largo reinado de Roman Reigns, que va rumbo a los mil días. Sin embargo, eso no se dio, y precisamente en el reciente Monday Night Raw se le habría abierto otra ventana de oportunidad con el regreso del Campeonato Mundial de Peso Completo WWE que Triple H anunció, siempre y cuando no quede en la misma marca del Jefe Tribal en el próximo WWE Draft.