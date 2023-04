Top Dolla recuerda aquel segmento con Bray Wyatt

Durante el SmackDown del 17 de febrero, Hit Row salieron a escena como rudos para realizar una promo e insultar al público mientras Top Dolla realizaba un freestyle. Entonces, aparecieron tanto Bray Wyatt como el Uncle Howdy para sacarlos del escenario y proceder a desafiar a Brock Lesnar y Bobby Lashley. No nació una rivalidad y realmente el trío que forman también Ashante Adonis y B-FAB no está haciendo mucho pero volvemos a aquella ocasión a través de recientes declaraciones de Dolla en Wrassle Rap.

> Bray Wyatt interrumpió el freestyle de Top Dolla

“Por favor, abucheanos. Para ser honesto, eso fue genial para nosotros porque llegamos allí ese día esperando solo hacer una promo. Luego, dijeron: ‘Tenemos esta idea de ustedes haciendo un rap y siendo interrumpidos’. Eso fue en el lugar ese día. En el ensayo, ni siquiera teníamos nada preparado. Simplemente pusieron el ritmo y yo hice estilo libre durante un minuto y medio. Estaban pensando que escribí esto como: ‘esto es lo que voy a decir’ pero realmente hice estilo libre durante un minuto y medio y dijeron que fue genial”.

Tampoco está haciendo nada actualmente Bray Wyatt, que sigue alejado de la programación. Veremos cómo siguen evolucionando las cuatro Superestrellas en los próximos meses. La verdad es que ahora mismo no se espera nada de ninguno de ellos. No tenemos ninguna información sobre lo que podría haber planeado. Aunque quizá el cercano WWE Draft cambie las cosas, por ejemplo, separando a Hit Row. No parece tampoco que puedan tener demasiado éxito individualmente pero eso nunca se sabe realmente hasta que ocurre, así que continuaremos siguiendo sus historias.

¿Qué opinas de Hit Row? ¿Y de Bray Wyatt?