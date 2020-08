Karrion Kross prevé cuánto tiempo su lesión lo mantendrá inactivo

A excepción de aquel meteórico ascenso de Drew McIntyre, no recuerdo a ningún luchador de NXT que en su segunda implicación bajo TakeOver alcanzase un estatus tan elevado. Karrion Kross obtuvo su primer gran oportunidad titular apenas cuatro meses después de debutar en la Full Sail, en un tiempo que diría sí supera cualquier récord habido hasta ahora.

Pero el aparentemente invulnerable gladiador, que derrotó de manera clara y limpia a Keith Lee en TakeOver: XXX el pasado sábado, pagó un precio. Porque poco después de la conclusión de este evento, WWE confirmó lo que era un secreto a voces: Kross se había lesionado en un hombro durante su duro choque con Lee. En concreto, una separación de la articulación acromioclavicular.

Y pese a sonar espinosa, Kross prevé que no le provocará una baja prolongada. O eso es lo que el flamante nuevo Campeón NXT contó a Marc Raimondi de ESPN en su última entrevista.

«Tendré el diagnóstico de un profesional acerca de la gravedad de la misma. Pero sin duda, el hombro se separó. No marearé la perdiz con eso. Como suele decirse, esto no es ballet.

«Tengo emociones encontradas ahora mismo. La situación en sí es agridulce. Pero de manera natural, siempre he sido una persona muy motivada. Siempre he sido alguien que piensa en soluciones, más que alguien que se autocompadece.

«Bajo mi punto de vista, no estaré fuera de acción durante mucho tiempo. En base a cómo me siento y por lo que he oído, no sé, soy muy intuitivo con mi cuerpo. Y por cómo me encuentro ahora mismo, aunque no es cómo me gustaría estar, diría que voy a poder pasar por esto sin ninguna clase de medida extrema. Esa es mi opinión a día de hoy.

«Pase lo que pase con mi hombro, no es tan importante para mí como el hecho de demostrar a cada persona con la que trabajo, a cada persona que ha sacado tiempo en su carrera para elevarme, que merezco mi impulso [...]»