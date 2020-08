¡Karrion Kross es el NUEVO Campeón NXT!

¡Increíble! El talentoso, poderoso y violento Karrion Kross, con 35 años de edad, se acaba de convertir en el NUEVO Campeón NXT de manera totalmente sorprendente, contra los momios de las apuestas, una vez logró derrotar a Keith Lee, quien no duró sino solo 45 días como campeón tras vencer a Adam Cole en la segunda noche de NXT The Great American Bash. Ahora Keith Lee estará lamentando su decisión de haber renunciado al Campeonato Norteamericano NXT, que ahora ostenta Damian Priest en NXT.

► Karrion Kross y Scarlett Bordeaux tienen éxito en NXT muy rápidamente

Karrion Kross es la persona número 20 en haber ganado el Campeonato NXT. Así recapitulamos su sorpresiva victoria en nuestra cobertura:

► 6- Campeonato NXT: Keith Lee vs. Karrion Kross

Evidentemente, el público está con el Campeón NXT de WWE. Suena la campana y Kross es enviado a la lona y luce sorprendido por la fuerza de su rival, quien toma la iniciativa castigándolo contra uno de los esquineros.

Eventualmente, Kross se sale del ring y Lee va en su búsqueda, pero es sorprendido, y la acción se desarrolla afuera. Tanto Kross como Lee intentan castigar con el puño a su rival, pero ambos impactan en el Plexiglass.

Tras enviar a Lee contra el poste, Kross regresa al ring y continúa el castigo. Esta vez, con una palanca al brazo.

Lee se libera de la llave, pero Kross sigue castigando el brazo y lo derriba. En la cobertura, solo consiguió un segundo.

Kross continúa el castigo sobre el brazo de Lee, y usando el esquinero como arma, ya que logró arrojarlo un par de veces hacia allá. Lee cae y Kross cubre por dos segundos.

Kross sigue enfocando su castigo sobre el brazo de Lee, pero también intenta variantes. Consigue una DDT que envía nuevamente al campeón a la lona, y de nuevo aplica la palanca sobre el brazo izquierdo de Lee.

Lee se recupera brevemente y consigue castigar con el único brazo saludable. Sin embargo, Kross sigue dominando. Lee revierte la situación y consigue una cuenta de dos. Kross vuelve a aplicar la llave, pero Lee saca fuerza y levanta a su rival y le aplica un bombazo. Ambos quedan tendidos en el ring.

Ahora sí tenemos algo de ofensiva de Lee con el brazo derecho solamente. Tras un breve intercambio, Lee aplica un Powerslam sobre Kross y está neutralizado por el momento.

Kross buscaba el Doomsday Saito, pero no tiene éxito. Cambia de opinión y decide conectar varias patadas y rematar a Lee con una DDT, pero solo le sirve para una cuenta de dos.

Kross vuelve a intentar el Doomsday Saito, pero Lee lo bloquea y consigue un Suplex y una cuenta de dos. En el contraataque, Kross consigue una cuenta de dos luego de aplicar un lazo sobre el campéon.

Lee y Kross entran en el intrercambio, y cuando Kross tomaba impulso, Lee le propina un gran lazo al cuello y ambos caen nuevamente.

Tras un breve intercambio, Kross finalmente aplica el Doomsday Saito y consigue una cuenta de dos.

Kross no lo puede creer. Sin embargo, no pierde tiempo y aplica el Kross Jacket y el réferi está monitoreando de cerca. Lee no se rinde y empieza a reaccionar y finalmente llega a las cuerdas.

Lee se recupera y aplica un par de tacleadas, seguido del Spirit Bomb y consigue una cuenta de dos. Ahora, Lee busca altura, pero Kross llega hasta donde está Lee, y tras forcejear en la cima, Kross aplica el Doomsday Saito desde la cuerda superior. El réferi cuenta hasta tres y tenemos nuevo Campeón.

Karrion Kross es el vencedor y NUEVO Campeón NXT, acabando así con el reinado de Keith Lee y culminando su meteórico ascenso a la cima, manteniendo su invicto. Buen encuentro entre ambos, con un resultado sorpresivo para muchos.

contento que haya ganado Kross pero igual re rápido su ascenso, por otro lado Keith Lee dio un reinado basura, termino inútilmente el reinado de Adam Cole pero en fin



contento que haya ganado Kross pero igual re rápido su ascenso, por otro lado Keith Lee dio un reinado basura, termino inútilmente el reinado de Adam Cole pero en fin

posdata: luego nos quejaremos de Lesnar por ganar su primer titulo máximo en 6 meses ... #NXTTakeOver

Karrion Kross y Scarlett Bordeaux celebran con el Campeonato NXT y con esa postal culmina NXT TakeOver XXX.

