Io Shirai logró vencer a Dakota Kai, retiene el título NXT

En la noche de hoy, NXT presentó el evento NXT TakeOver: XXX, y en la lucha semiestelar, la japonesa Io Shirai logró vencer a Dakota Kai, quien llegó acompañada de Raquel González al ring, y retener el Campeonato Femenil NXT que ganó en NXT TakeOver: In Your House, en donde le quitó el título a Charlotte Flair en una lucha en la que Rhea Ripley también estuvo involucrada.

Así lo recapitulamos en nuestra cobertura:

Suena la campana y Shirai se lanza con todo sobre su rival, pero rápidamente es contrarrestada por Dakota Kai, quien ve bloqueada una patada. Shirai lleva a Dakota contra uno de los esquinero y con un dropkick la saca del ring.

Afuera, Shirai persigue a Dakota y Raquel Gonzalez interfiere y la distrae. Dakota la castiga por detrás y la envía contra el poste y recupera el control.

De vuelta en el ring, Dakota Kai castiga el brazo de Shirai, apoyándose en las cuerdas inclusive.

Sin embargo, al tomar impulso, Shirai la envía contra las cuerdas. No obstante, falla su intento de 619 y Dakota le aplica una llave con sus piernas apoyándose en las cuerdas, pero el réferi le advierte y tiene que soltar a la japonesa.

Dakota castiga a Shirai contra uno de los esquineros y logra una cuenta de dos. Luego, Kai sigue castigando a Shirai, pero se toma demasiado tiempo entre golpe y golpe. Luego, va por un candado, pero Shirai la soprende con una enredadera y consigue una cuenta de dos. Dakota se repone y con una patada, derriba a la campeona y consigue una cuenta de dos.

Finalmente, Shirai logra derribar a Dakota y toma el control, tras enviarla contra las cuerdas, ahora sí conecta el 619, seguido del springboard dropkick y logra una cuenta de dos. El público corea. "Io, Io, Io".

Shirai continúa su ofensiva y aplica un doble pisotón sobre su retadora, quien se recupera y ahora ambas forcejean en el borde del ring. Dakota buscaba el Suplex, pero Shirai se agarró bien de las cuerdas y aplica un doble pisotón nuevamente. Al volver, consigue una cuenta de dos.

Dakota hace una buena transición y castiga el brazo de Shirai, y tras aplicarle una Scorpion Kick, falla el Big Boot y Shirai aprovecha para aplicarle varias patadas, arrinconándola contra el esquinero.

