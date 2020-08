¡Mr. Brodie Lee NUEVO Campeón TNT!

Aunque muchos fans tenían duda si esto iba a ocurrir o no, finalmente Mr. Brodie Lee lo logró. Venció a Cody y se convirtió en el NUEVO Campeón TNT. Pero no solamente lo venció, no, sino que le pasó por encima en tan solo 3 minutos y 2 segundos.

Así lo recapitulamos en nuestra cobertura de este show especial de AEW Dynamite en un día sábado debido a un juego de la NBA:

► 6- CAMPEONATO TNT

Cody (c) vs. Mr. Brodie Lee

Ahora sí, la lucha estelar de esta noche especial. Cody se va hacia donde Mr. Brodie Lee, lo patea en el esquinero, este se enoja y lo empuja, dropkick y luego tira a Cody por encima de la tercera cuerda. Y se baja y lo tira contra la barricada de protección, hasta donde llega y le da una patadota en la cara. Brodie rompe la barrera y se mete para seguir golpeando a Cody. La mala lucha de su esposa lo desconcentró.

Tremendo Suplex de Lee para Cody, el público y Arn Anderson sorprendidos por la embestida que le está dando el lider de La Orden Oscura al actual Campeón TNT. Superkick para el rubio.

Mr. Brodie Lee obtiene la primera cuenta de dos. Pero dos no importa, porque el casi no existe. Dos Powerbombs para Cody, el monarca luce totalmente perdido. Tremendo Lariat que le hace dar la vuelta completa... ¡Y Mr. Brodie Lee es el NUEVO Campeón TNT! ¡Increíble!

Tony Schiavone entra al ring. "Nadie creía en The Dark Order ni Brodie Lee. Gente como tú, Tony... ¡Te burlaste del monstruo, y ahora soy un problema para AEW! ¡Con este título viene el poder! ¡The Dark Order ahora está en la cima!", sentencia Mr. Brodie Lee.

Cody se va en camilla... ¡Pero The Dark Order atacan a Arn Anderson y a Cody! ¡Mr. Brodie Lee tira a Cody de la camilla y The Dark Order causa el caos total en AEW! Luego Brodie Lee le da con un algo a Cody en la cabeza. Arn Anderson le dice hijo de...

Dustin Rhodes y QT Marshall aparecen también golpeados.

Brandi aparece y se tira sobre Cody... ¡pero una bella rubia, Anna Jay, le aplica el mataleón! The Dark Order está dominando AEW, aunque Mr. Brodie Lee por ahora solo tiene el campeonato secundario de AEW, pero parece que va por más.

