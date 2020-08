Pat McAfee demostró buena lucha, pero Adam Cole lo venció

Con 33 años de edad, Pat McAfee se convierte ahora en luchador profesional. El ex jugador de fútbol americano en la NFL, logró dar una muy buena lucha ante su enemigo declarado, Adam Cole en su debut en WWE. Sin embargo, el ex Campeón NXT no se dejó sorprender ni ser víctima de la suerte de principiante, y logró salir vencedor.

► Pat McAfee, mucho mejor que Caín Velásquez

Así lo recopilamos en nuestra cobertura:

► 4- Adam Cole vs. Pat McAfee

Antes de ingresar, tenemos una promo de McAfee, quien dice que acabará todo con una patada. Sus compañeros portan camisetas con la leyenda "Cole apesta"

Suena la campana y Cole le aplica un candado a McAfee, este busca levantarlo, pero sin éxito.

Ahora, Cole va por una embestida, y McAfee lo esquiva. Tras un segundo intento, Cole no embiste, pero amaga con darle una patada y el ex NFL se refugia en su esquina.

Tras otro forcejeo, McAfee se sale del ring y se toma un respiro en compañía de sus amigos. El réferi iniica el conteo, mientras McAfee y compañía se burlan de Undisputed Era, quienes llegan al lugar, junto con miembros de seguridad para separar a los grupos.

En el tumulto, McAfee se lanza con un Senton desde la tercera cuerda e impacta contra todo el mundo y este celebra.

Al volver al ring, McAfee es quien domina ahora castigando a Cole con varias patadas. El público abuchea. Luego, logra levantarlo y derribarlo y conseguir una cuenta de un segundo.

Tras discutir con el réferi, McAfee le aplica un candado a Cole, quien se libera, pero recibe un dropkick por parte de McAfee.

McAfee se burla de Cole en una esquina y este lo sorprende con una ráfaga de golpes, y ahora el ex Campeón busca poner en orden las cosas, y castiga al ex NFL contra uno de los esquineros, al límite del reglamento. Luego, le aplica una quebradora y consigue una cuenta de dos segundos.

Cole consigue otra cuenta de dos tras aplicar un Backstabber.

Cole busca atacar desde lo alto, pero McAfee lo sorprende y llega a la cima, Cole lo hace caer, pero McAfee cae de pie tras dar una vuelta completa. Cole se sorprende y McAfee regresa rápidamente y aplica un Superplex. El réferi cuenta hasta dos.

Cole se refugia en un costado del ring y McAfee se sale y busca el puntapié, pero Cole se esquiva y el ex jugador impacta contra la escalera metálica. De vuelta en el ring, Cole aplica la Figura cuatro, y McAfee llega a las cuerdas, aunque luce lastimado.

Cole castiga a McAfee contra un esquinero y el réferi le advierte. En la distracción, McAfee le da un golpe bajo y recupera el control. Tras varias patadas, le aplica un puntapié y consigue una cuenta de dos y medio. McAfee No lo puede creer.

McAfee busca atacar desde lo alto, pero recibe un Superkick de Cole. Luego, buscaba aplicar un Last Shot sin su rodillera, pero cambia de opinión y prefiere liquidar esto por la buena. Aplica el Panama Sunrise y se acabó esto.

Adam Cole es el vencedor en un encuentro que resultó mejor de lo previsto. McAfee impresionó, pero Cole está en otro nivel.

No fui nunca el mayor fan de este feudo pero tengo que reconocer que tras terminar la lucha y poder analizar todo Pat McAfee lo ha hecho muy bien.



Obviamente con Adam Cole es muchísimo más fácil. #NXTTakeOver — 𝑨𝒔𝒕𝒖 (@BlissedAstu) August 23, 2020

