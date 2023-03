Kairi Sane confirma que es agente libre

Kairi Sane tuvo un importante paso por la WWE durante sus tres años de carrera en los Estados Unidos. Por motivos familiares y personales decidió no renovar su contrato y regresar a su natal Japón, donde eventualmente se unió a STARDOM, y meses después se coronaría como la primera Campeona IWGP, en lo que parecía ser una nueva era para ella. No obstante, en febrero pasado perdería el título ante Mercedes Moné en Battle in the Valley. No ha luchado desde entonces.

► Kairi ya tiene un listado de luchas que quisiera tener en los Estados Unidos

Durante una entrevista reciente con Steve Fall, Kairi reveló —por medio de su traductor— que que en este momento es una agente libre, y que tiene pensado volver a los Estados Unidos para luchar allí.

“Ella es una agente libre. Le gustaría ir a cualquier lugar posible. Le gustaría ir a los EE. UU. si existe la posibilidad de volver. Ella es una agente libre”.

La ex Campeona IWGP también fue consultada sobre posibles encuentros que le gustaría tener en caso de regresar al continente americano, y mencionó algunos interesantes nombres de luchadoras, tanto de AEW como de WWE, por ejemplo: Saraya, Jamie Hayter, Toni Storm, Asuka, Iyo Sky, Bayley y Shayna Baszler.

Habrá que ver si se concreta un regreso a la WWE o si decide ir a AEW, pero ciertamente la ex Campeona NXT se acaba de convertir en una de las principales agentes libres de la industria en este momento. ¿Cuál será el siguiente destino de la Pirate Princess?”