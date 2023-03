Hijo del Vikingo en AEW: El debut perfecto

Este último miércoles pudimos por fin ver la ansiada lucha de Hijo del Vikingo vs. Kenny Omega en Dynamite. El mexicano no ganó la contienda, pero demostró que el pertenece a lo más alto del mundo de la lucha libre moderna. En cierta forma, recordó a mucho al debut de Rey Mysterio en su día en ECW y WCW.

El debut del Hijo del Vikingo fue perfecto, desde la lucha en sí que fue fantástica —para muchos una de las mejores luchas del año—hasta el hecho que tuvo uno de los picos más alto para Dynamite en cuanto a ratings.

►La historia

Esta lucha entre Kenny Omega y Vikingo creó mucha controversia, porque muchos analistas y fans creían que no había una historia para justificar esta lucha tuviera lugar, y querían un video explicando quien es Vikingo en lugar de simplemente googlearlo. Obviamente había una historia que justificaba esta lucha, y era el hecho que debía ocurrir originalmente en 2021 pero las lesiones de Kenny Omega cancelaron los planes de AAA. Y también hay que mencionar que AEW si mostró un breve video mostrando las habilidades de Vikingo dentro de un cuadrilátero.

Otra parte fundamental es que Kenny Omega por mucho tiempo ha comentado por entrevistas su deseo de luchar contra Hijo del Vikingo, llamándolo uno de los mejores luchadores del mundo.

Al final, fue una controversia extraña, pero atrajo mucha atención.

►La lucha de ensueño

La estructura de esta lucha fue simple pero efectiva: Hijo del Vikingo tenía que brillar y obviamente lo hizo. Vikingo fue el protagonista de la noche, creando una estrella para el futuro. La lucha tuvo todos los movimientos increíbles a los que nos tiene acostumbrados Vikingo, y Omega agregó los detalles de historia.

AEW tuvo buenos ratings gracias a esta lucha. Mucha gente vio por primera vez a Vikingo y quieren ver más de él. A nivel de reseñas es vista como como una de las mejores batallas del 2023, e incluso tanto Dave Meltzer como SÚPER LUCHAS le otorgaron 5 estrellas.

►AEW & AAA

Otro factor interesante es la relación entre AEW y AAA. No es un secreto que la relación entre ambas empresas no estaba atravesando un buen momento, pero con la aparición de Vikingo en AEW, e incluso de Konnan en un segmento para las redes sociales de AEW, todo parece indicar que las cosas están en una situación positiva. Tampoco hay que olvidar que Vikingo tendrá una lucha en Supercard of Honor contra Komander.

Con la victoria de Omega sobre Vikingo, la posibilidad de una segunda lucha entre ambos luchadores toma fuerza, pero esta vez en un cuadrilátero de AAA en México y por el Megacampeonato de Vikingo. Lo más probable es que la lucha tenga lugar el 12 de agosto, cuando se celebre Triplemanía.