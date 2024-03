Durante un reciente stream en vivo, el famoso influencer Kai Cenat estuvo haciendo lucha libre con el rapero-luchador Lord Adrean, quien se hizo viral en alguna ocasión al realizar movimientos en lugares públicos.

Tampoco es que existan muchas maneras más de describirlo. O de explicarlo.

Lo vemos a continuación. RKO, Claymore, casi F5, Red Code… Todo en una fiesta jugando a Red Dead Redemption.

Bro im literally viral and work hard tag me I worked hard on this https://t.co/KyCeLcLHt4

— LORD A (@l0rdadrean) March 30, 2024