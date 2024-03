Chad Gable se enorgullece de ser un habitual participante de los eventos comunitarios y benéficos de WWE y en 2026 va a ser una parte importante de la promoción de los Juegos Olímpicos Especiales. Él mismo acaba de confirmarlo durante una entrevista con nuestros compañeros de Fightful.

The countdown begins now. The #2026USAGames are coming to Minnesota in June 2026! 🌟 Learn more at https://t.co/z6TJE8abgC . pic.twitter.com/Vsy6ALa89m

«Es la mejor parte de lo que hago. Estamos haciendo este evento especial de Olimpiadas con Cody, uno de nuestros mejores atletas de Olimpiadas especiales. Tiene una personalidad increíble, magnética. Otis y yo tuvimos el placer de decirle que será uno de nuestros embajadores y tenemos muchas sorpresas más preparadas.

«Le daremos el tour detrás del escenario y lo llevaremos por todos lados, eso es todo lo que él cree que está ahí, y luego lo sorprenderemos con todas estas otras sorpresas. Va a hacer su día. Es la mejor parte de lo que hacemos. Los Juegos Olímpicos Especiales en 2026 serán en Minneapolis, que es mi hogar. He solicitado específicamente y me han dicho que seré una parte importante de eso. No puedo esperar.»

De acuerdo al sitio web oficial de los Juegos Olímpicos Especiales de 2026:

«Del 20 al 26 de junio de 2026, el faro más brillante de la inclusión llegará a Minnesota.

«Los Juegos Olímpicos Especiales USA 2026 reunirán a 4,000 atletas, 1,500 entrenadores, 10,000 voluntarios y 75,000 aficionados de los 50 estados. A través del poder del deporte y la inclusión, los Juegos Olímpicos Especiales USA 2026 desencadenarán un cambio que transformará vidas, comunidades y el mundo.

«La misión de los Juegos Olímpicos Especiales USA 2026 es crear un evento inclusivo que celebre la CAPACIDAD, brinde experiencias de la más alta calidad para todos los interesados y deje un legado duradero de cambio positivo en Minnesota».

Exciting news coming your way!

We're gearing up to announce which sports and venues will be included at the @2026USAGames. Stay tuned and follow along for more updates from the USA Games in Minnesota!#2026USAGames #CallingAllChampions #InclusionRevolution pic.twitter.com/FXj0Ox2Ryy

— Special Olympics USA Games (@2026USAGames) March 28, 2024