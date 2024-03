WrestleMania 40 está a la vuelta de la esquina y el cartel está bastante cargado, donde precisamete se prevén un total de siete combates por cada noche. Si bien la rivalidad entre Cody Rhodes con Roman Reigns y The Rock es la que se lleva todos los reflectores y encabezarán las dos noches del evento, ciertamente hay muchas caras nuevas que debutarán en este tipo de escenario, algunos de los cuales provienen de NXT, hoy liderada por Shawn Michaels.

► Cinco ex NXT lucharán por primera vez en un WrestleMania

Precisamente, además de Jade Cargill, quien es la flamante contratación de WWE, varios ex NXT debutarán en un WrestleMania por primera vez durante el próximo fin de semana. Se tratan de Grayson Waller, Tyler Bate, Pete Dunne, Tommaso Ciampa y Johnny Gargano, quienes formarán parte de la lucha de escaleras que tendrá en disputa el Campeonato Indisputable de Parejas WWE.

Durante una entrevista reciente con Busted Open Radio, el vicepresidente senior de desarrollo de talentos creativo de la WWE, Shawn Michaels, señaló que este año marcará la primera aparición en WrestleMania para varios ex talentos de WWE NXT, como los ya mencionados, y se mostró satisfecho por aquello.

«WrestleMania es la semana más emocionante de la historia y están sucediendo muchas cosas. Tenemos muchachos como Tommaso y Johnny, Waller, y otros muchachos de NXT que tendrán la oportunidad de participar en su primer WrestleMania. Quiero estar allí para ver eso. Esto es lo que muchos de ellos Trabajé. Así que mira, este no es solo un gran fin de semana para WWE como compañía, sino que es grande para varias superestrellas de la WWE y de NXT porque esta es su primera WrestleMania. Y nuevamente, para alguien como Cody Rhodes, y CM Punk, que ha regresado, este es un gran fin de semana. Vamos a tener muchas cosas únicas y diferentes, muchas novedades para la gente».

Los cinco involucrados se sumarán a Austin Theory (quien hace equipo con Waller), The New Day, Awesome Truth y The Judgment Day en la lucha de escaleras, y buscarán obtener (en el caso de los debutantes) su primer oro en el elenco principal de WWE.