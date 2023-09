«[…] Randy Orton no había sido incluido en los planes creativos de WWE en absoluto. Hemos escuchado que aún no está autorizado para el entrenamiento o la acción en el ring. […] Orton planea regresar al ring. […] Los médicos le han dicho a Orton que luchar en el futuro no es una buena idea, pero él todavía planea hacerlo. Ha reanudado el levantamiento de pesas». Tras esta relativamente buena noticia sobre la recuperación de Randy Orton, más recientemente confirmamos que estuvo en el WWE Performance Center.

► RKO delante de Randy Orton

En SÚPER LUCHAS no hemos dejado de información sobre el estado de salud de The Viper, con no tan positivas novedades como nos hubiera gustado, hasta el punto de que se ha hablado de que podría no volver a WWE. Dicho esto, ahora nos desmarcamos tanto de lo bueno como de lo malo para descubrir un momento simpático. El luchador acudió recientemente a un partido juvenil de volleyball y delante suya un chico le aplicó a otro un RKO para posteriormente lograr el toque de espaldas y festejar con sus compañeros.

La verdad es que esta es la enésima vez que se imita el remate de Randy Orton fuera de WWE. Es uno de los movimientos más reconocidos ya no solo por los fanáticos sino también para quienes no lo son. No cabe duda de que el futuro WWE Hall of Famer se ha encargado de hacerse un nombre incluso para entre las personas que no siguen en absoluto la lucha libre profesional.

Sería una de las noticias más tristes en mucho tiempo, probablemente de la historia de WWE, que The Viper tuviera que retirarse y no volviera a luchar. Pero no tenemos por qué pensar de manera negativo mientras no tengamos información más concreta. Como siempre, continuaremos informando en SÚPER LUCHAS.