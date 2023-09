Randy Orton visitó el WWE Performance Center

Haciendo a un lado que Rhea Ripley lo señaló como uno de sus rivales soñados –«[…] Pero luego hay una persona más que todos siguen mencionando, y ese es Randy Orton. Quieren que Randy regrese para que me aplique un RKO porque sigo entrometiéndome en los asuntos de los hombres[…]»- o la anécdota que contó Maven sobre la vez que destrozó un auto de alquiler –«[…] Me demandarían si no pagaba. Eran como $4000 o $5000 en daños, y llamé de inmediato a Randy […]«-, no hemos tenido novedades sobre la salud de Randy Orton desde que a mediados de agosto conociéramos estos detalles:

«[…] Randy Orton no había sido incluido en los planes creativos de WWE en absoluto. Hemos escuchado que aún no está autorizado para el entrenamiento o la acción en el ring, y aquellos con los que hemos hablado dicen que no ha habido una conversación extensa sobre cuáles serán los planes para Orton. A partir de ahora, antes de que se reanude el entrenamiento en el ring, Orton planea regresar al ring. Sin embargo, una fusión de la espalda baja no es típica entre los luchadores profesionales y es un territorio desconocido para muchos. Los médicos le han dicho a Orton que luchar en el futuro no es una buena idea, pero él todavía planea hacerlo. Ha reanudado el levantamiento de pesas»

► La visita de Randy Orton

Sin más información todavía sobre su recuperación y posible retorno a las cuerdas, nuestro compañero de Fightful Sean Ross Sapp informa de que The Viper visitó recientemente el Centro de Rendimiento de WWE en Orlando, Florida. No está claro el motivo, si para continuar con los entrenamientos o simplemente pasar un rato con algunos amigos. Pero desde luego es una buena noticia que si bien no sirve para ilusionarse en demasía sí que nos pone una sonrisa en el rostro pues al menos no son malas nuevas como vienen siendo desde que Orton se ausentó.

Randy Orton has been at the WWE Performance Center this week, a WWE source confirmed. pic.twitter.com/4pctXLEmQU — Sean Ross Sapp of Fightful.com (@SeanRossSapp) September 19, 2023