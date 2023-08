Actualización sobre la situación de Randy Orton en WWE

Randy Orton no ha luchado desde mayo del 2022, luego de lo cual “The Viper” tuvo que pasar por una cirugía de fusión de espaldas espalda tras años acumulando dolencias en esa zona del cuerpo, probablemente debido a que los RKO le han pasado factura. Su padre,“Cowboy” Bob Orton, mencionó hace unos meses que existe la probabilidad de que no vuelva a luchar, aunque «The Legend Killer» ha comenzado a entrenar, pero sin contacto físico.

► Randy Orton aún no cuenta con el alta médica para competir

A pesar de que Randy Orton estuvo en la sede de SummerSlam, no había ningún tipo de posibilidad de que regresara al ring, toda vez que aún no cuenta con el alta médica para competir. Dicho esto, Fightful Select arrojó algo de luz sobre su estado actual, indicando que The Viper no ha sido considerado en ningún plan creativo de WWE hasta el momento.

«Fuentes creativas de WWE dijeron que a partir de la semana pasada, Randy Orton no había sido incluido en los planes creativos de WWE en absoluto.»

«Hemos escuchado que aún no está autorizado para el entrenamiento o la acción en el ring, y aquellos con los que hemos hablado dicen que no ha habido una conversación extensa sobre cuáles serán los planes para Orton. A partir de ahora, antes de que se reanude el entrenamiento en el ring, Orton planea regresar al ring. Sin embargo, una fusión de la espalda baja no es típica entre los luchadores profesionales y es un territorio desconocido para muchos. Los médicos le han dicho a Orton que luchar en el futuro no es una buena idea, pero él todavía planea hacerlo. Ha reanudado el levantamiento y, como resultado, le hemos dicho que es enorme.»