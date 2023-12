Randy Orton explica aquel extraño RKO a Mark Henry

Durante el episodio de SmackDown del 20 de mayo de 2011, Randy Orton, entonces Campeón Mundial de Peso Completo, sorprendió a todos aplicando su RKO a Mark Henry para después saltar de alegría tocándose las puntas de las botas con las manos. Fue una imagen realmente extraña, estrambótica, que más de una década después dlos fanáticos de WWE no han olvidado.

► Aquel extraño y estrambótico RKO

El 9 de diciembre de 2023, cuando The Viper está nuevamente en la marca azul, traemos una explicación. El mismo futuro miembro del Salón de la Fama lo explica en un reciente video en el que se celebran sus 20 años de carrera como luchador. Al final, fue algo que simplemente le salió de esa manera en un momento de emoción.

«El famoso salto tocando las puntas de las botas. Si me permites, fue un salto de puntillas impresionante. Todo un atleta. Ese salto no era para celebrar. Quería desatar mi furia contra mi oponente, pero como mi oponente era Mark Henry, no podía enojarme con él. Tenía que liberar esa adrenalina y enojo de alguna manera. Así que por alguna razón, elegí saltar y tocarme los pies. No sé por qué».

Hell of a toe touch! https://t.co/ewSvI68iOE — TheMarkHenry (@TheMarkHenry) December 8, 2023

En aquella época, Randy Orton y Mark Henry tuvieron una ardiente rivalidad en torno al Campeonato Mundial de Peso Completo. Un servidor la recuerda de maravilla y para su lamento no fue The Viper quien salió victorioso de ella sino The World’s Strongest Man. En Night of Champions del mismo año, Henry ganó el título a Orton y este nunca pudo recuperarlo, siendo derrotado tanto en programas semanales como house shows y Hell in a Cell. Visto desde la actualidad, uno puede alegrarse por el Hall of Famer, para quien fue su último reinado en su carrera –The Big Show lo destronó en TLC 2011; segundos después, Bryan Danielson lo venció a él cobrando el maletín de Money in the Bank-.