Han pasado dos meses desde la última vez que hablamos de Kacy Catanzaro, la prometedora luchadora de NXT que parecía que iba a retirarse. Quien mejor pudo explicar lo que está pasando con ella fue su novio, Ricochet. El luchador afirmó no saber si su pareja va a volver a los encordados, porque quiere ser madre y no tiene claro si la vida de Superestrella de WWE es lo mejor para ella. Es una situación complicada, dijo para concluir. Pero el peor indicio del futuro de la ex gimnasta lo conocimos un poco después, cuando desapareció de WWE.com.

En realidad, Catanzaro aparece en el website oficial, pero únicamente en un artículo dedicado a su participación en el Mae Young Classic 2018, no como parte del elenco de la empresa, ni formando parte de ninguna marca. Además de esto, no lucha desde el mes de julio. Y no está lesionada.

► Kacy Catanzaro podría volver a WWE en 2020

Hemos tenido bastante información pero nada en estos dos meses. Pero ahora rompemos el silencio, más bien, lo rompe Dave Meltzer. Lo hace con este informe que publica en el boletín Wrestling Observer:

«Kacy Catanzaro continúa teniendo contrato con WWE. Poco más que eso se ha dicho. No ha estado cerca [de WWE] y se especula con que podría regresar en 2020«.

Felix Upton completa esta información en Ringside News apuntando que existe la especulación de que Catanzaro podría unirse a The Titan Games, el programa conducido por The Rock que pone a prueba a sus participantes en diferentes desafíos en los que tienen que demostrar su fuerza, tanto mental como física. Pero de momento es solo un rumor, nada confirmado por ninguna de las partes.

Entonces, mirando el vaso medio lleno en lo que respecta a la lucha libre, que al fin y al cabo es lo que nos interesa, es posible que la luchadora vuelva a la acción el año que viene. Vamos a quedarnos con eso por ahora, en espera de más novedades.

Con respecto a su intención de ser madre, como su novio comentó, no se ha sabido nada. Ni a través de informes ni tampoco por ella misma. Se mantiene bastante activa en redes sociales, debido a lo cual sabemos que todo le va bien, que está disfrutando de las Navidades, pero no ha mostrado ni dicho nada que nos ayude a comprender un poco más lo que está haciendo en este momento.