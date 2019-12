En los reportes de los ratings de AEW y NXT de esta semana, vimos cómo por primera vez desde que contamos con los «Wednesday Night Wars», NXT se impuso en los ratings a AEW, y a la vez, lo derrotó en audiencia por tercera vez desde que ambos programas se emiten en el mismo horario. Recordemos los resultados obtenidos:

AEW Dynamite: 683 mil televidentes, 0.25 de rating en la población de 18 a 49 años.

683 mil televidentes, 0.25 de rating en la población de 18 a 49 años. NXT: 795 mil televidentes, 0.27 de rating.

En cuanto a los grupos demográficos NXT logró imponerse en casi todos, excepto en el grupo de población masculina de 18 a 49 años y femenina de 12 a 34 años, a la vez que se registró un empate en la población entre 25 a 54 años con un rating de 0.28.

► Análisis detallado de los ratings de AEW y NXT

En el presente reporte se pudo apreciar que los números de NXT subieron, mientras que los de AEW bajaron; sin embargo, ambos descendieron respecto a la semana anterior y esto se debe a la votación para el juicio político contra Trump, que afectó a toda la programación no relacionada con noticias, como por ejemplo la NBA, que regularmente es la vencedora en los ratings de los miércoles.

El grupo demográfico de mayor edad es el más propensos a ver los noticieros, lo que en teoría hubiera afectado más a NXT (quien ha ganado a AEW en este segmento); sin embargo, ambos programas cayeron de manera similar en el grupo demográfico de más de 50 años.

Dave Meltzer, en el más reciente boletín Wrestling Observer escribió al respecto:

«NXT ganó de manera clara la guerra de ratings el 12 de diciembre, venciendo a AEW por primera vez en los puntos clave. «NXT tuvo 795 mil espectadores, de los cuales, 344 mil fueron en el sector 18-49 (frente a frente, 789 mil contra 341 mil), implantando un record para el programa de 1.32 televidentes por hogar. «AEW hizo 683 mil, de los cuales 319 mil fueron en el sector 18-49, con 1.39 por hogar. «Es difícil decir a qué nivel afectaron las transmisiones por el Impeachment contra Trump, pero yo había calculado 910 mil para NXT, así que creo que el daño sería de 100 mil o más para cada show. La historia de la noche no es tanto el declive de AEW —porque probablemente habría hecho sus números usuales sin las audiencias—sino que NXT tuvo dos luchas titulares que fueron muy bien construidas. Ofrecieron dos luchas de nivel TakeOver, y lo más probable es que el margen de diferencia con AEW haya sido afectado de manera mínima por el Impeachment. Es decir, sin ese factor, de todos modos habría ganado NXT. «AEW fue afectada más por los últimos cinco minutos de su programa en cuanto al promedio. Lo que pasó, basados en números de personas que graban el programa en DVR, es que NXT ganó más televidentes en ese momento, pues muchos cambiaron el canal. Basados en patrones normales de DVR, AEW podría ganar en televidentes totales, pero no por mucho, aunque el diferencial de 18-49 se compensará. Pero el hecho es que NXT debía ganar porque construyeron el mejor show para esta noche. «Dado que ahora todos los noticieros estuvieron por delante, NXT quedó en el lugar 27 de la noche en los demos clave, y AEW en el 30. Pero quitando a los noticieros, lo únicos programas que vencieron a la lucha fueron NBA en ESPN, el MTV Challenge, Real Housewives of New Jersey y Black Ink Crew Chicago, los mismos programas que siempre han ganado. «Una diferencia clave que muestra por qué NXT ganó el sector 18-49 fueron los mujeres, pues NXT tuvo 58.5% de mujeres, lo cual atribuyo a Shayna Baszler contra Rhea Ripley. AEW sigue a la cabeza en hombres de 35 a 49, con 155 mil contra 121 mil, pero NXT los duplicó en mujeres de 35 a 49: 98 mil contra 46 mil, y ese demo fue gigantesco para Cole contra Bálor. AEW solía ser la que los duplicaba en dicho demo».

En cuanto a cómo evolucionó comparativamente la audiencia por cada cuarto de hora, Meltzer señala que la clave fue la lucha de Adam Cole vs. Finn Bálor:

«NXT abrió en grande, con 977 mil televidentes en el primer cuarto, con Adam Cole vs. Finn Bálor, lo cual fue lo más grande de la noche, y por un alto márgen. Baszler contra Ripley ni siquiera se le acerco, si es que queremos ver qué fue lo que atrajo a la audiencia. Adam Page y Kenny Omega contra Pentagón Jr. y Rey Fénix hicieron 689 mil contra esa lucha».

A partir de ahí, la audiencia se movió de esta manera. El único cuarto que ganó AEW fue el de la lucha de Chris Jericho vs. Jungle Boy, que compitió ante el final de Cameron Grimes vs. Kushida y el inicio de Io Shirai vs. Santana Garrett:

Como ha sido usual cada semana, NXT ha ganado mucho en audiencia debido a que siempre se extienden más allá de la hora final, y esos minutos extras cuentan como un cuarto de hora más y se suman al promedio.

En el caso específico de esta semana, en el último cuarto frente a frente, Shayna Baszler vs. Rhea Ripley tuvo 725 mil, mientras Young Bucks vs. SCU logró 645 mil. Ese cuarto pudo quedar más cerrado, pero la estelar de AEW terminó cinco minutos antes de la hora, dando pie al ataque de la Dark Order, algo que provocó que miles cambiaran de canal a NXT, pues se esperaba que Baszler perdiera el título, en especial por una entrevista previa con Dakota Kai en la que decía esperar a Ripley para una lucha titular. Fue una jugada muy bien pensada por parte de NXT.

Para el cuarto extra de NXT, cuando AEW ya había terminado, la ganancia fue de 145 mil televidentes, que es más o menos lo usual. Ahora que la competencia se ha cerrado, AEW debería considerar seriamente tener también unos minutos extras para sumar al promedio.