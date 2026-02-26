Jungle Jack Perry, Young Bucks y The Rascalz ganan en lucha multitudinaria

FTR y The Demand se enfrentaron a Jungle Jack Perry, The Young Bucks y The Rascalz en una lucha que rápidamente se salió de control y se convirtó en un auténtico caos.

La campana apenas había sonado cuando The Rascalz se lanzaron al ataque mientras la música de Perry seguía sonando. La acción se dispersó por toda la arena, incluyendo el nivel superior, donde Stokley fue confrontado antes de que Cash Wheeler lo utilizara para derribar a Matt Jackson. Pronto aparecieron botes de basura y ataques en ringside, con Perry aplicando un DDT sobre Ricochet en el suelo y Kaun enviándolo sobre la mesa de cronometraje.

Tras la pausa comercial, el caos continuó en la rampa y alrededor del ring. Myron Reed apareció con un extintor, pero fue neutralizado por FTR. Perry sorprendió usando partes de una aspiradora como arma improvisada, mientras los Bucks y Gates of Agony intercambiaban golpes con cubos de basura. Las superkicks comenzaron a llover en todas direcciones y una mesa fue colocada estratégicamente junto al cuadrilátero.

► Momentos Clave

La recta final incluyó múltiples mesas rotas y ataques combinados. Toa Leona atravesó a Perry contra una mesa, pero luego fue superkickeado por Bucks y Rascalz antes de recibir un powerbomb desde el apron. FTR también terminó estrellado contra una mesa en el exterior. Finalmente, Perry conectó un destructor sobre Ricochet, seguido por otro de los Bucks. Acto seguido, Jungle Jack Perry levantó a su rival y lo remató para conseguir la cuenta definitiva de tres.

► ¿Qué pasará ahora?

Las alianzas y rivalidades se siguen formando y por el momento los comandados po Jack Perry dieron un golpe de autoridad.