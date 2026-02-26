Brody King busca regresar a la contienda por el Campeonato Mundial AEW tras su derrota contra MJF. Su rival fue alguien de tonelaje similar al suyo, el australiano Mark Davis.

► Momentos clave

Después de un inicio con toma de réferi, los dos colosos intercambiaron machetazos al pecho. Davis se lastimó más su mano derecha, la cual estrelló la semana pasada en un poste durante su lucha con Jox Moxley. Aún así, pudo azotar en costalazo a King, y poco después lo interceptó con unas patadas.

Brody King pudo aplicar un Death Valley Driver. Luego se quiso proyectar en tope suicida, pero Davis lo golpeó en el aire. A cada momento Davis se dolía de su mano lastimada.

De regreso al ring, King logró un superplex. Davis le respondió con un back súplex. Ambos intercambiaron codazos y lariats. King pudo aplicar un Boss Man Slam, y dado que Davis salió del ring, King le impactó tope suicida.

Afuera del enlonado, King siguió embistiendo a Davis. De regreso, intentó Samoan Drop, pero Davis le aplicó candado en la cabeza. King le dio un pisotón en la mano lastimada para luego soltarle una andanada de lariats.

Back suplex de Davis. Back suplex de King… Lariat de Davis. Enziugiri de Davis… King golpeó la mano de Davis, leimpactó lariat y luego lo remató con otro lariat al estilo Hansen para ganar por cuenta de tres.

► ¿Y ahora qué?

Después de la lucha, Brody King le habló a Swerve Strickland, diciendo que él es el verdadero hombre más peligroso de AEW, retándolo para un mano a mano en Revolution.

Bandido aprovechó y dijo que también quería una lucha para Revolution. Don Callis de inmediato le ofreció a Andrade el Ídolo.