AEW habría preparado una gran oferta para AJ Styles

AJ Styles se despidió como luchador, al menos en la WWE, en el Royal Rumble, cuando se desmayó en medio del ring tras la llave dormilona de «El Asesino de Carreras» Gunther. Luego de eso, agradeció a los fanáticos, y a pesar de que inicialmente se había quitado los guantes, se los volvió a poner, confundiendo a los fanáticos en torno a que si se retiraba definitivamente del ring, o solo de la compañía para la cual trabajó desde el 2016, y el pasado lunes hizo una última aparición frente al público para despedirse por última vez, llevándose la sorpresa de que recibió la nominación al Salón de la Fama WWE por parte de The Undertaker.

► AJ Styles conocía de los planes de AEW antes de ir

Puede que AJ Styles esté camino al Salón de la Fama de la WWE, pero tras bastidores, AEW supuestamente estaba lista para abrir la chequera, e incluso trascendió una invitación que The Young Bucks le hicieran una invitación para luchar allí.

Según Justin Barrasso de Undisputed, AJ Styles era «muy consciente» de que AEW le habría hecho una oferta importante si decidía luchar fuera de la WWE. Y, según se informa, la misma contemplaba una concesión para que no pase mucho tiempo fuera de casa.

«Por mucho que WWE afirme ignorar por completo lo que sucede en AEW, ese no es el caso. Con la incorporación de Styles al Salón de la Fama WWE, se limita severamente cualquier posibilidad de que el dueño de AEW, Tony Khan, lo invitara a una aparición sorpresa en el PPV Revolution en marzo. Para AEW, su show posterior a WrestleMania es Double or Nothing en mayo, e incluso eso parece demasiado pronto para que Styles aparezca».

«Eso no implica que Styles quisiera volver a luchar. Hablaba en serio sobre pasar tiempo en casa con su familia. Pero hablando con algunas personas cercanas a él, Styles sabía muy bien que AEW estaba dispuesta a hacerle una oferta sustancial. Y probablemente sería una que no le costaría mucho tiempo fuera de casa.»

Sin duda, ese anuncio del Salón de la Fama cambia la perspectiva significativamente, ya que una vez que un luchador es reconocido públicamente a ese nivel, se vuelve mucho más difícil imaginarlo en otro lugar a corto plazo, especialmente con Tony Khan, supuestamente interesado en traerlo para una aparición sorpresa. No obstante, eso no significa que no vaya a aparecer allí en el futuro, en especial en esta industria, considerando que tenemos casos como los de Adam Copeland, Ric Flair y Sting como ejemplos más recientes de estrellas (o ex estrellas) de AEW que llegaron allí siendo miembros del Salón de la Fama WWE.