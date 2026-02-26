Keyra y la Hija de Gatubela llegan al CMLL

por

El Consejo Mundial de Lucha Libre dio una gran sorpresa al confirmar la llegada de Keyra y la Hija de Gatubela, quien a partir de ahora competirá bajo el nombre de Garra Negra.

El anuncio, difundido en los canales oficiales del CMLL, marca la incorporación de dos luchadoras con amplio recorrido en el circuito independiente y pasado destacado en AAA, fortaleciendo así a las Amazonas de la empresa más antigua del mundo.

Keyra llega con experiencia internacional

Keyra arriba con un historial sólido. Fue campeona Reina de Reinas en AAA tras conquistar el título en 2019, y ha tenido participación destacada en empresas como The Crash e Impact Wrestling. Con más de 15 años de trayectoria profesional, la gladiadora expresó su emoción por este nuevo reto en la Arena México.

Logo CMLL

De Hija de Gatubela a Garra Negra

Por su parte, la Hija de Gatubela —también conocida como Sexy Star II en AAA— ahora adoptará el personaje de Garra Negra, un cambio que apunta a adaptarse al rigor y la estética del CMLL.

Reconocida por su agilidad y carisma, Garra Negra mantiene además una rivalidad histórica con Keyra, lo que añade un ingrediente extra a su llegada conjunta a la empresa.

Debut en la Noche de Amazonas

Ambas harán su debut oficial el viernes 6 de marzo de 2026 en la Arena México, durante la tradicional Noche de Amazonas, función 100% femenil del CMLL. En esa cartelera, Keyra y Garra Negra formarán equipo en un relevo increíble para enfrentar a Sanely y La Catalina.

LA LUCHA SIGUE...
Suscríbete para recibir un resumen diario de las últimas noticias.
icon
Al suscribirte confirmas estar de acuerdo con nuestra política de privacidad

Egresado de la FES Aragón UNAM, en Comunicación y Periodismo. Trabajando en medios digitales y periodísticos desde 2006. Cubriendo lucha libre desde 2008 para Mediotiempo hasta 2020, actualmente en Superluchas desde 2020 y en Estadio Deportes desde 2024.

Archivo de artículos